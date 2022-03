«La regata de Achipencos debe ser declarada fiesta de interés turístico»

¿Cómo se afronta el Carnaval después de un año sin estas fiestas?

Por lo que se palpa y se detecta en la calle existe una enorme expectación y ganas de diversión porque al final el Carnaval es la fiesta de la calle por antonomasia. La gente tiene muchas ganas de quitarse de arriba el tema del covid. Le aseguro que lo que flota en el ambiente es alegría, ganas, ilusión y eso se ha contagiado también a las administraciones porque vemos que la gente lo que tiene ganas es de ocio, tiempo libre, esparcimiento y disfrutar.

¿El hecho de que Los Gambusinos haya ganado el concurso de murgas en el carnaval de la capital grancanaria supone un complemento al carnaval de Puerto del Rosario ?

Es un golpe de fortuna que nos ha venido como anillo al dedo. Imagínase que hubiéramos decidido no celebrar el Carnaval, aplazarlo a fechas del verano o suspenderlo en un acto de no valentía y darnos cuenta que agrupaciones carnavalera como Los Gambusinos se presentan en el templo del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, asaltan el Santa Catalina y ganan el concurso de murga. Como imagen de Carnaval de Puerto del Rosario nos refuerza, es un placer contar con ellos y que haya otras murga que van a redoblar sus esfuerzos porque Los Gambusinos han puesto el listón muy alto. Nunca se nos pasó por la cabeza aplazarlo al verano como han hecho otros ayuntamientos. Somos la única capital de Canarias que realiza el Carnaval más fiel o más parecido al carnaval más tradicional.

¿Veremos algún día a Los Gambusinos u otra murga majorera participar en el Carnaval de Tenerife?

Si lo hicieron en la capital de Las Palmas, claro que son capaces. Cosa distinta es si las bases de dicho Carnaval lo permitiera, que lo desconozco, aunque tengo entendido que no se puede presentar una murga de una provincia distinta. Lo que se dice es que en Santa Cruz están afilando los lápices después de ver el nivel de Los Gambusinos de una isla oriental y mal llamada menor.

Por qué no se celebra el festival capitalino en el recinto ferial como tradicionalmente se ha hecho?

Lo que ha sucedido es que la empresa que ganó la licitación de la gestión y logística del Carnaval nos dejó tirado el último día y a última hora, media hora antes de cerrar el plazo de entrega de la documentación. Esta situación provocó que el Carnaval no se pudiera llevar a cabo en las condiciones que estamos acostumbrados con toda la logística que conlleva el montaje de escenarios, la carpa, asientos, vallas, perimetrado, etc. Tras vernos abandonados por esa empresa consideramos que este hecho no nos podía frenar para celebrar el Carnaval y en un ejercicio de responsabilidad hemos reorganizado estas fiestas. Y se decidió que algunos de los eventos se celebraran en el Palacio de Congresos y en el Auditorio, y otros en la calle, en la zona del rodonal de Los Pozos.

¿Será un experiencia piloto el sacar los actos del Carnaval fuera del recinto ferial?

Los locales de hostelería y restauración se están viendo beneficiados por sacar el Carnaval a la calle. Es una pena que la planta alojativa no nos pueda complementar esa generación de economía circular y los visitantes y participantes tienen que hospedarse en Caleta de Fuste, El Cotillo, Corralejo u otra localidad fuera de nuestro municipio. En otros lugares los actos del Carnaval se celebran en distintos espacios. Hay otros actos que deben de celebrarse encima de escenarios grandes como la Gala de la Reina, la Gala Drag, concurso de murgas, pero otras muchos eventos que se sacan a la calle y esto nos va a servir como prueba piloto.

¿ Se han establecido también medidas de seguridad sanitarias y ciudadanas?

Hay que cumplir con las medidas sanitarias y por ello apelamos a la responsabilidad individual porque cuidándose cada uno nos cuidamos de manera comunitaria, pero es inevitable que habrán personas que se salten estas normas. Respecto a la seguridad ciudadana las medidas se han adoptado en la Junta de Seguridad Local. Los carnavales de Puerto del Rosario son seguros y por ello, las familias pueden disfrutar en total tranquilidad.

¿La regata de Achipencos es el acto más popular de estas fiestas?

Por supuesto. Lo resaltamos y ponemos en valor. La regata de Achipencos no existe en ningún otra parte de Canarias y de España. Sabiendo la repercusión que tiene y la cantidad de gente que atrae se ha convertido en un atractivo turístico. Estamos trabajando en consonancia con el Cabildo para que se declare como Bien de Interés Turístico y además para que haya una aportación económica.

¿Qué tiene que hacer el vecino si quiere asistir a los actos en espacios cerrados?

Es sencillo. Acceder a la página de Ecoentradas, pinchar en el evento deseado, aportar sus datos personales, dirección de correo y, teléfono y con este fácil tramite ya pueden asistir al Palacio de Congresos o al Auditorio.