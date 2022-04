El Charco y Fabelo sufren el incendio intencionado de 14 coches en 30 días

Los vecinos de Puerto del Rosario han mostrado una enorme preocupación por la acción de incendiarios en las calles capitalinas que han provocado el incendio de 14 vehículos en una treintena de días con los consiguientes daños materiales y económicos a sus propietarios. El fuego también ocasionó daños a una vivienda. La Policía investiga los hechos para tratar de identificar a la persona o personas que se encuentran detrás de estas acciones delictivas. Coalición Canaria (CC) ha denunciado la inseguridad ciudadana por la falta de efectivos policiales.

La Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y Policía Local de Puerto del Rosario recogen manifestaciones y vestigios habiendo obtenido indicios suficientes para sospechar que los incendios no se habrían producido de una manera fortuita, sino que han sido intencionados.

El siniestro más relevante se localizó en la madrugada del pasado fin de semana, cuando seis vehículos fueron afectados por las llamas en el popular barrio de El Charco. El recelo entre los vecinos y propietarios de vehículos se incrementa diariamente ante la presencia de incendiarios en las calles de la ciudad. A los ocho coches incendiados en el barrio de Fabelo hace unos días, en concreto en las calles Tenerife con Juventud y en la vía Tenerife con Bentejui, se unieron los seis vehículos el pasado fin de semana los seis del barrio de El Charco.

Con el desarrollo de la investigación, los agentes encargados de la misma han coincidido en que los autores de estos actos vandálicos, porque sospechan que actúan más de uno e incluso en un pequeño grupo, utilizan líquidos inflamables y materiales de propagación de las llamas, lo que provoca que muchos de los vehículos hayan resultados calcinados y otros seriamente dañados.

La Policía Local de Puerto del Rosario no dispone de efectivos ante la falta de agentes, no solo porque no se han cubierto las bajas, sino porque no se ha incrementado la plantilla. La Policía Nacional, encargada de la seguridad ciudadana, cuenta con un mayor número de efectivos y despliega sus acciones en la capital majorera.

Coalición Canaria advirtió hace tiempo que la Isla «tiene una carencia de 250 efectivos policiales, y que los robos con fuerza se incrementaron un 12 por ciento el año pasado». Además, añaden que en la capital «con el alcalde Juan Jiménez como máximo responsable de la seguridad ciudadana, la falta de agentes de Policía Local es una realidad que conocen todos los vecinos mientras que el alcalde se esconde».

Asimismo, arremeten contra el director insular de la Administración del Estado, Domingo Fuentes Curbelo, que «tampoco mueve un dedo para exigir a sus superiores que se cubran las plazas que faltan en la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y ocurre lo mismo con los representantes majoreros a nivel nacional, la senadora Paloma Hernández y el diputado Juan Bernardo Fuentes».