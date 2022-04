«Me ha decepcionado Blas Acosta por los métodos que se usan en el PSOE»

Abandona el PSOE tras más de una treintena de años siendo candidato a la Alcaldía de Pájara.

Para responder a esta cuestión, hay que recordar varios aspectos significativos que hay que tener en cuenta. Primero, los compañeros y yo creamos un grupo de trabajo hace más de tres décadas, allá por los 90 y juntos empezamos el proyecto PSOE en Pájara. Estuve en la oposición cuando en aquella época estar ahí era como una odisea, ya que eran épocas diferentes y difíciles. Después de batallas continuas, obtuvimos de 2003 hasta 2019 la alcaldía, ganando nuevamente en 2019 las elecciones, incluso mejorando los resultados. Pero, en consecuencia, y debido a la política nefasta de pactos que se produjeron, nos ha tocado estar en la oposición la mayor parte de la legislatura.

¿Qué le ha motivado a tomar esa decisión?

Lo primero y quizá más importante, ha sido la falta de consenso y democracia de la que carece el PSOE en Pájara, con una Ejecutiva completamente nula. Lo segundo, la perversión del sistema democrático en esta Agrupación donde se afilian de forma desmesurada a personas que no son ni tan siquiera de ideología socialista y de izquierdas simplemente para controlar la Agrupación y colocarse en los puestos de salida de las listas. Con el nuevo secretario general del PSOE de Pájara, Raymundo Dacosta, se ha ido perdiendo de forma progresiva el consenso y la independencia siendo tutelada por el secretario general insular, Blas Acosta que la dirige desde fuera. Si de algo siempre había presumido esta Agrupación era de tener criterio propio, cosa que ahora se echa en falta. Y por último, porque no se quiere contar con una parte importante de la militancia, si eres de la ‘cuerda’ perfecto, pero si no, te aparto. Un sectarismo bastante notorio. En política al igual que en la vida en general hay que seducir y no imponer y la soberbia y la autocomplacencia son malos compañeros de viaje.

«‘Juntos por Pájara’ es un partido de corte municipalista para que el voto de la ciudadanía sea útil»

Usted siempre apostó porque sólo estaría 8 años en la alcaldía y estuvo 16. ¿Por qué no cumplió?

Es cierto que yo siempre dije que 8 años eran suficiente, pero las diferentes circunstancias hicieron que en 2011 no hubo suficiente valentía por parte de compañeros en querer encabezar la lista, en 2015 se hizo unas encuestas sobre varios perfiles pero no dieron el resultado deseado y en 2019, un grupo de compañeros que militan en el partido y yo, fuimos a hablar con Blas Acosta para que fuese el candidato a la alcaldía de Pájara, pero tras un periodo de reflexión declinó la propuesta y optó por presentarse al Cabildo de Fuerteventura, siendo el propio secretario general local Raymundo Dacosta quien insistió en que tenía que volver a encabezar la plancha puesto que no había otro candidato que quisiera dar el paso, además de ser el mejor valorado en las encuestas que se realizaron en el momento. A pesar de la destructiva campaña que hubo en las redes sociales, el PSOE en Pájara no solo volvió a ganar las elecciones sino que además hubo un aumento de concejales.

Sus antiguos compañeros socialistas lo califican de tránsfuga. ¿Se considera así?

No, creo que mis antiguos compañeros utilizan la palabra tránsfuga con muy poco conocimiento y respeto hacia la institución a la que representan. Un político que es tránsfuga es aquel que traiciona a sus compañeros de grupo para pactar o cambiar una mayoría gobernante o para dar la mayoría a un grupo que no la tiene. Pues bien, yo no he utilizado mi acta para formar gobiernos alternativos ni cambiar ningún gobierno. En todo caso, quien se ha transfugado es el PSOE en Pájara por el que me he venido presentando hasta 2019, ya que han sido ellos quienes han cambiado los valores socialistas por los que yo me presenté en las últimas elecciones municipales.

Abandona el PSOE, se pasa al grupo de los ‘no adscritos’ pero continúa siendo militante socialista. ¿ Cómo se digiere esto?

Yo me pasé al grupo de los no adscritos, porque de forma unilateral después de la asamblea general extraordinaria del PSOE de Pájara, nos eliminaron a mi y a otra compañera Marisol Placeres, del grupo de comunicación del WhatsApp y, posteriormente, presentaron en el registro general de entrada del Ayuntamiento de Pájara un documento dejándonos fuera de todas las comisiones y órganos colegiados, haciendo que nuestra única salida fuera el paso a los no adscritos para poder participar en la vida política de la institución como se demostró en el pleno del 28 de abril del presente año.

Un grupo de militantes socialistas descontentos con el partido crean ‘Juntos Por Pájara’ que usted lidera o es uno de los promotores. ¿Por qué deciden formar un nuevo partido?

Un grupo importante de militantes socialistas y con peso en el partido, incluyendo a algunos históricos, ante la deriva de la agrupación del PSOE en Pájara y ante la falta de voluntad política para llegar a acuerdos es lo que nos ha motivado a la creación de un nuevo proyecto llamado ‘Juntos Por Pájara’, un partido de corte municipalista, con el objetivo de que el voto que exprese la ciudadanía sea un voto útil. Además, se pretende que los pactos del gobierno o del Cabildo no sean daños colaterales para el Ayuntamiento.

«El PSOE en Pájara ha cambiado los valores socialistas por los que me presente a la Alcaldía»

¿No existe la posibilidad de reconducir la situación con la dirección regional e insular del PSOE? ¿Ha planteado sus quejas a Ángel Víctor Torres y Nira Fierro?

Cuando no hay voluntad política, prácticamente no hay posibilidad de reconducir nada. No ha habido voluntad, ni por la dirección regional, ni por la dirección insular ni por la dirección local del PSOE. Con todos y cada uno de los responsables de este asunto que tengan poder de decisión, se ha hablado, y ninguno ha hecho nada.

¿Cómo es su relación en el momento actual con el secretario insular Blas Acosta?

Personalmente creo que hemos mantenido una relación muy estrecha aunque en los últimos años nos hemos distanciado políticamente debido a los métodos que se estaban llevando en el partido, me ha decepcionado mucho porque siempre tuvo mi apoyo, e incluso para ser secretario insular.