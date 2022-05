El PSOE critica que el Cabildo no haya ingresado las ayudas a las empresas

El grupo socialista en el Cabildo de Fuerteventura ha denunciado que el gobierno insular, formado por Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Asambleas Municipales de Fuerteventura ( AMF) no ha abonado hasta ahora las ayudas correspondientes al año 2021 destinadas a autónomos y pymes para consolidar y mantener el tejido productivo de la Isla que se ha visto afectado por la crisis economica generada por la pandemia de la covid-19. Desde el PSOE se critica también que el gobierno insular haya renunciado a convocar estas subvenciones para este año.

Ante esta situación, los socialistas proponen que la institución insular llegue a un acuerdo con la Cámara de Comercio para la gestión y tramitación de ayudas para el ejercicio de 2022. «Esta fórmula ha resultado un éxito con las ayudas del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España, y también otros Cabildos la han utilizado. Sin embargo CC-PP-AMF adolecen de una falta absoluta de voluntad política, dando prioridad a otras cuestiones que tampoco avanzan, sin dedicar ni un euro de los millones disponibles en el remanente presupuestario, empeñados en sobrecargar de trabajo a los funcionarios del Cabildo y entorpecer la gestión de la corporación en asuntos tan importantes para la Isla», alega el PSOE.

Respecto a las ayudas de 2021, el PSOE indica que todavía no se han entregado a sus beneficiarios,cuando la propia exposición de motivos, reconocía que Fuerteventura es uno de los territorios que mayor impacto negativo ha alcanzado como consecuencia de crisis económica y de las restricciones impuestas para el control de la pandemia por la covid-19. «Difícilmente se puede cumplir con este objetivo si las ayudas no llegan en tiempo y forma ni se mantienen en el tiempo con hechos en lugar de palabras. La realidad es que las empresas y los autónomos deben presentar en breve su Impuesto anual de Sociedades y no podrán contemplar las ayudas previstas para el 2021 y no saben nada de si habrá en el 2022», afirman los socialistas.

Programas de empleo

El Cabildo majorero podrá poner en marcha programas de empleo con financiación propia gracias a un convenio de colaboración suscrito con el Servicio Canario de Empleo y que capacita a la corporación insular para ejecutar programas propios de políticas activas de empleo para mejorar la inserción laboral y la empleabilidad.

Esta iniciativa pionera impulsada por la Consejería de Empleo, que dirige Lola García, contempla una inversión de cinco millones de euros en 2022, con financiación propia, para impulsar proyectos destinados a la contratación de diferentes colectivos en situación de desempleo.

Actualmente, el Cabildo cuenta con más de 150 personas en diferentes planes de empleo. Con este nuevo convenio se espera atender este año a otros 200 beneficiarios de estos convenios.