Blas Acosta: «Sergio Lloret rebaja y politiza los temas de una manera enfermiza»

¿Cómo observa el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias la realidad económica y el futuro inmediato de Canarias y de Fuerteventura?

Seguimos estando en un contexto internacional muy complicado y de gran incertidumbre. Todos sabemos que la economía canaria, y la de Fuerteventura especialmente, dependen en gran medida del exterior, del turismo. Es nuestra principal industria y la coyuntura actual no nos está siendo favorable. En cualquier caso soy optimista porque desde el Gobierno de Canarias estamos manejando bien la situación, afrontando los problemas con rigurosidad y sin dejar de tener a los ciudadanos en el centro de la ecuación. Yo soy un convencido de que Fuerteventura tiene un gran futuro por delante pero tenemos que hacer algo nosotros por ese futuro. No podemos esperar a que venga a buscarnos. Si somos capaces de superar las diferencias y los intereses personales y nos enfocamos juntos hacia un objetivo común creo que tenemos una gran oportunidad por delante. La era del conocimiento, la digitalización y la gran mejora que estamos acometiendo en las infraestructuras nos fortalecen. Ese es el camino a seguir.

No piensan lo mismo desde CC y el PP respecto a la acción del gobierno.

Con todos los respetos a la oposición, no hay tiempo que perder y menos para dejarnos enredar en las intrigas y los debates estériles de los nacionalistas y los populares, sobre todo cuando en realidad solo defienden los intereses de unos pocos, aunque se escondan tras palabras grandilocuentes y hagan guiños populistas. Pura demagogia. Los nacionalistas han estado décadas gobernando y todo el mundo los conoce muy bien.

Actúan siempre con la ley del fonil como bandera: ancho para ellos y estrecho para los demás. En Fuerteventura, ahora que pueden se dedican a hacer oposición desde el gobierno insular. Tampoco me extraña porque se han caracterizado siempre por una falta absoluta de visión de futuro, destilan incoherencia y se empachan de demagogia cada vez que pueden. Estuvieron hace 25 años contra el turismo y luego fueron los promotores del desarrollismo salvaje, después se vistieron con la bandera de la regulación del territorio pero han dificultado cada vez que han podido la actualización y aprobación de normativas urbanísticas, ahora están contra las energías alternativas y los proyectos de diversificación económica como los que la industria audiovisual y cinematográfica ha pretendido desarrollar. Siempre van a la contra y por detrás. De los populares aún estoy esperando alguna propuesta. Tienen buen marketing pero poco más que eso.

¿Cúal es la propuesta de los socialistas de Fuerteventura en el 2022?

Fuerteventura se encuentra ante una gran encrucijada: crecemos y evolucionamos o retrocedemos y volvemos a perder el tren de la historia. Tenemos una gran oportunidad ante nosotros que hay que afrontar y sinceramente no creo que la involución sea una opción, al menos no lo es para los socialistas que aspiramos a una Isla equiparable en derechos al resto del territorio europeo, con servicios públicos propios del siglo en el que vivimos y con las infraestructuras necesarias para proporcionar calidad de vida a la ciudadanía de la Isla, promoviendo el progreso, protegiendo a los más vulnerables y siendo sostenibles, por supuesto, respetando y cuidando los valores y recursos naturales de nuestra Isla, pero en equilibrio con los ciudadanos y ciudadanas que vivimos aquí que también tenemos derechos, por cierto los mismos que en Tenerife, Madrid o Bruselas, y el poder progresar en la Isla es uno de esos derechos. El PSOE es garantía de progreso, en Fuerteventura siempre hemos liderado la apuesta por el futuro y vamos a seguir haciéndolo, que no le quepa a nadie ninguna duda, ocupando un papel fundamental.

El PSOE de Pájara atraviesa una crisis a partir de la salida de afiliados con un histórico Rafael Perdomo entre ellos.

Respeto profundamente a Rafael Perdomo, sobre todo su trayectoria en el PSOE, donde ha sido un gran alcalde, parlamentario y ha ostentado otras muchas responsabilidades, y siempre con mi apoyo. Por eso me resulta aún más doloroso e incomprensible su proceder en estos momentos. Niego rotundamente las acusaciones que ha realizado en diversos medios de comunicación. Creo que el tiempo pondrá todo en su sitio y desde luego confío plenamente en los compañeros de la organización en Pájara que están llevando todo este asunto con una elegancia y respeto a las formas que sin duda les hace merecedores de las responsabilidades que ostentan. Al margen de que estemos de acuerdo en este como en otros asuntos, que es legítimo y el PSOE permite ademas ese debate, todos, Rafael y yo incluidos, debemos atenernos a las normas del partido, y si a él se le ha olvidado, a mi no.

Se ha generado una polémica sobre los Rallyes en la isla, hasta el punto que usted ha acusado a Sergio Lloret de mentir a la opinión pública, pilotos y escuderías.

Así es, y lo subrayo. Lleva meses engañando a los pilotos, a las escuderías y a los aficionados, haciéndonos perder el tiempo a todos, enredando y malmetiendo para terminar haciendo lo que ya le habíamos dicho de forma oficial y en privado que había que hacer. Por desgracia esta forma de proceder del actual presidente del Cabildo no es solo en este tema. Es su “modus operandi”. Que se lo pregunten a los campistas, o a los empresarios que han invertido en proyectos de generación renovable en nuestra Isla. Con las inversiones en infraestructuras públicas de carácter social o educativa es igual. Este señor rebaja y politiza todo de una manera enfermiza, generando conflictos donde no los hay. Genera los problemas y luego pretende proponerse para solucionarlos, sin ser capaz de ello. Y así un despropósito tras otro.

¿Cómo valora la gestión del Cabildo desde que Sergio Lloret asumió la presidencia con el apoyo de CC y el PP?

Solo están tratando de desarrollar lo que les dejamos presupuestado y proyectado. Y en demasiadas cosas lo están haciendo mal. Parecen un gobierno en prácticas, y eso con la situación económica y social actual, sinceramente, creo que es un lujo que no podemos permitirnos. Algunos consejeros de CC me han llegado a decir que Lloret los tiene amenazados con echarlos y meter al PSOE en su lugar. Pública, rotunda y categóricamente les digo que eso no va a ocurrir. Pueden estar tranquilos en CC o AM, como prefieran llamarse. Ahora bien, también les digo que son los responsables de aupar y sostener a Lloret y sus cosas, un presidente al que no quieren los majoreros, y serán ellos también quienes tendrán que dar explicaciones a sus votantes y a la historia de nuestra Isla. Por respeto a la Isla deberían pensarlo. Lloret no es la solución a ninguno de nuestros problemas. Por lo demás, valoro el trabajo y la lealtad de mis compañeros del Grupo socialista en el Cabildo que están haciendo una gran labor, no solo de fiscalización y oposición. No esperaba menos de ellos y ellas. Son un gran equipo destinado a grandes cosas.

¿Considera suficiente el esfuerzo presupuestario del Gobierno de Canarias en nuestra Isla?

Si, sin duda. Ahora se habla de hechos en lugar de palabras y sueños. Esto es lo que hay de nuevo desde que llegamos los socialistas al Gobierno. Le pongo solo unos pocos ejemplos: el eje Norte-Sur avanza a muy buen ritmo, incluso más rápido de lo proyectado, y hemos logrado desbloquear el tramo Aeropuerto a Pozo Negro después de casi dos décadas de excusas, enredos y líos; la educación, la sanidad y los servicios sociales, tres de los grandes pilares de nuestra sociedad de bienestar han experimentado un gran avance en solo tres años, cualitativa y cuantitativamente.

Creo que el balance de la gestión del Ejecutivo canario de esta legislatura en la isla es positivo.