Un incendio anunciado en La Punta

Los turistas que ayer visitaron El Puertito de la Cruz, en la Punta de Jandía, se encontraron con un paisaje desolador y dantesco. Amasijos de hierros por todas partes provocado por el incendio que el pasado miércoles sobre poco antes de las 19.00 horas arrasó por más de medio centenar de caravanas. También, pudieron comprobar en el rostro de los vecinos síntomas del cansancio por la lucha encarnizada para controlar el incendio antes de la llegada de los bomberos. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil visitaron la zona para determinar el origen del siniestro. Los vecinos afectados, más de un centenar, vuelven a reclamar un camping con todos los servicios.

El Puertito de la Cruz es un caserío ubicado a unos 22 kilómetros de Morro Jable. Se encuentra ubicado en el interior del Parque Natural de Jandía. Desde hace más de una treintena de años, junto a las casas, se comenzaron a instalar caravanas sin ningún tipo de control hasta generar en la zona un enorme impacto visual, aunque el suelo que ocupan está catalogado como urbano y pertenece a una empresa privada.

La connivencia de los políticos de turno provocó que el Ayuntamiento de Pájara haya venido desde 2003 suministrando de forma gratuita los servicios de luz, a través de un generador, y agua mediante camiones cisternas que depositan en un depósito. Sin embargo, este último servicio se ha dejado de prestar desde hace años.

Los vecinos ya habían alertado del peligro que suponía el descontrol en las zonas donde aparcaban las roulottes, algunas de ellas desde hace más de 30 años. Un enjambre de cables eléctricos, caravanas sin respetar el espacio de separación, vehículos abandonados y sin ninguna medida de prevención ante un siniestro. Sin embargo, sus demandas de instalar puntos de agua para afrontar cualquier siniestro siempre cayeron en saco roto.

En la tarde del miércoles se sucedieron los peores presagios. Una de las roulottes comenzó a arder y rápidamente el fuego se propagó de unos a otros vehículos hasta calcinar unas 60. A pesar de la intervención de los equipos de emergencias y la colaboración de los vecinos hasta la llegada de los bomberos nada se pudo hacer. La fortuna se alió con los vecinos y el viento cambió de dirección y evitó que las llamas se prolongaran hasta la otra batería de roulottes.

El presidente de los caravanistas, Marcos Peñate, señaló a Onda Fuerteventura que «fue un caos terrible. Gracias a que el viento cambió de dirección. Se pudo sacar dos o tres caravanas gracias a los vecinos pero el resto fueron pastos de las llamas. Gracias a Dios que el fuego sólo afecto a una de las zonas donde estaban aparcadas las roulottes, sino no hubiera sido una auténtica tragedia». Además, añadió que «muchos usaban motores de gasolina por lo que era previsible lo que iba a pasar».

Andrés Marrero, un popular vecino de Morro Jable y con caravana en El Puertito que no sufrió daños, aunque si la de su hija, apuntó que «era un incendio anunciado. Lo estábamos esperando. Pasillos cerrados, coches viejos que aparcaban y no volvía el propietario hasta dentro de un año. Era una ratonera porque no tenías por donde correr». También, reclamó «la construcción de un camping. Tenían que haberlo hecho ya, pero sólo han sido promesas de los políticos».

Por su parte, el Ayuntamiento de Pájara ha agradecido la labor realizada por los cuerpos de seguridad y emergencias que se desplazaron a la Punta de Jandía para combatir el incendio ocurrido en la zona de autocaravanas.

El alcalde de Pájara, Pedro Armas, celebró que no hubiera que lamentar daños personales y agradeció la ayuda de empresas.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se personaron, ayer, en el lugar del incendio para investigar el origen de las llamas. Los agentes realizaron una inspección ocular, recogieron muestras y fotografiaron algunos de los elementos calcinados. En la imagen superior, dos vecinos observan los efectos de fuego. Debajo, los agentes en plena faena. |