‘Ayuntamiento, no me mates’,‘ Sacrificio cero, muertes injustas’, Mala gestión’ o ‘Eutanasia igual a asesinato’. Estas eran las frases de algunas de las pancartas que lucían los miembros de los colectivos de bienestar animal de la capital que, ayer, se concentraron ante las puertas del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para denunciar el sacrificio de perros que se viene produciendo en la Perrera Municipal. Los participantes en la jornada de protesta reclamaron la presencia miembros del gobierno municipal, que no accedieron a ello.

La gestión de la Perrera Municipal ha estado rodeada de polémica desde hace tiempo. Sin embargo, el sacrificio de cuatro perros, cinco días después que el Consistorio lanzara una campaña de adopción, sin que tuvieran un comportamiento que impidiera la convivencia con las personas y ni siquiera patologías o enfermedades, determinó en la reacción de rechazo de colectivos animalistas y ciudadanos que optaron por salir a la calle en señal de protesta. El colectivo Silvercan, que aglutina a los voluntarios de la Perrera, denuncia numerosas irregularidades en las instalaciones municipales: falta de jaulas, sombra, espacios para pasear, horario pésimo para visitar las instalaciones o prohibición a ciertas personas la entrada en las instalaciones, entre otras. La Concejalía de Bienestar Animal gestiona la Perrera Municipal y cuenta con una veterinaria titulada. Ambas son el objetivo de las criticas de los animalistas. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario firmó el pasado abril un convenio de colaboración con el colectivo Silvercan Fuerteventura, uno de los convocantes de la jornada de protesta, para que la misma ejerciera las labores de voluntariado en la Perrera Municipal. Sin embargo, las relaciones se han deteriorado en los últimos meses. Apoyo El Consistorio capitalino aclaró, ayer, que las eutanasias que se llevan a cabo en la Perrera municipal se acometen de manera puntual y bajo cumplimiento riguroso La Ley de Protección de los Animales. Además, muestra su apoyo a la veterinaria del centro. El objetivo en la Perrera «por parte de la Concejalía de Bienestar Animal es siempre mantener sacrificio cero y que la mayoría de los perros que llegan a las instalaciones sean dados en adopción lo más pronto posible, ya sea con la colaboración ciudadana, difundiendo cuáles son los perros en adopción de la perrera, o mediante otras entidades».