Manuel Hernández Cerezo (Puerto del Rosario, 1987), es licenciado en Derecho y una de las perlas del PSOE majorero. Fue consejero insular de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica durante la etapa de presidente de Blas Acosta en el Cabildo majorero. El próximo 28M será el cabeza de lista del PSOE majorero al Parlamento de Canarias. Muchos no entienden que abandone la política insular.

Los procesos de conformación de candidaturas son complejos en todos los partidos. Como Vicesecretario General del PSOE de Fuerteventura, ¿qué valoración hace de este proceso?

Si de algo puede presumir el PSOE en la isla es de contar con muchas mujeres y hombres comprometidos con la igualdad y la justicia social y lo que hemos hecho, después de un proceso interno participativo, es conformar las mejores listas, combinando experiencia y juventud, para representar a la ciudadanía y para gestionar sus intereses.

Fue Consejero de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica del Cabildo de Fuerteventura en el pacto de progreso suscrito con NC-AMF y Podemos hasta su ruptura en marzo de 2021 ¿Cómo valora esta etapa?

Fue una etapa compleja pero extraordinariamente positiva. Conformamos bajo una presidencia socialista un equipo con capacidad de gestión contrastada, y se demostró durante ese tiempo que el PSOE marca la diferencia en positivo cuando gobierna las instituciones de la isla. El impulso de las infraestructuras sociosanitarias, el apoyo al Tercer Sector, el refuerzo de la política de becas o la convocatoria de la mayor línea de subvenciones de la historia del Cabildo en favor de autónomos y pymes, entre otras medidas, avalan esta afirmación.

Sin embargo, algunos vieron que este proyecto ambicioso, transformador y generador de oportunidades les perjudicaba políticamente y decidieron anteponer sus intereses personales frente al interés general de la isla.

Da el salto de la política insular a la política regional. ¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión?

Precisamente la posibilidad de ser Consejero de Hacienda me aportó una visión amplia de la Administración y comprobé que se puede hacer una importante labor en favor de la isla y sus habitantes desde el Parlamento de Canarias. Me refiero a cuestiones en materia de mejora de la financiación de las competencias transferidas y delegadas al propio Cabildo, al desarrollo de los planes estratégicos de educación infantil o de vivienda, al plan de infraestructuras sociosanitarias o a la construcción del Palacio de Justicia, que son cuestiones fundamentales y urgentes para Fuerteventura porque no podemos seguir por más tiempo como hasta ahora.

¿Qué supone ser el cabeza de lista al Parlamento de Canarias por su partido?

En primer lugar es un honor poder representar a mi Isla y siento un enorme agradecimiento a la organización por la confianza depositada pero también una soy consciente de la extraordinaria responsabilidad que estoy asumiendo. El PSOE tiene una gran oportunidad para seguir contribuyendo a resolver los problemas de la población majorera, y voy acompañado de un magnífico equipo de mujeres y hombres preparados, trabajadores, honestos y con ilusión por cambiar las cosas. Compañeras con experiencia contrastada como Rosa Bella y con empuje como Almudena Estévez, y compañeros con compromiso acreditado como Pedro Sosa y capacidad de gestión como Gustavo Santana, son algunos ejemplos.

Dicen de usted que no le favorece su imagen de buena persona y que no es muy conocido.

No hace falta gritar para reivindicar y dar voz a las demandas de los majoreros, y se equivoca quien piense que para ser un buen político hace falta ser mala persona. Sinceramente creo que es muy positivo que gente joven y preparada se implique en política, que entre aire fresco en las instituciones. El PSOE siempre se ha caracterizado por propiciar el relevo generacional y en esta ocasión no iba a ser menos.

¿Cuáles son sus sensaciones en esta cita con las urnas?

Estoy convencido de que la ciudadanía va a valorar la gestión realizada por el PSOE durante estos cuatros años, tanto a nivel regional como a nivel insular. A pesar de todas las adversidades, el Partido Socialista ha conseguido proteger a la ciudadanía en un escenario de adversidades sin olvidar cumplir con su programa electoral con las Leyes de Cambio Climático, la Ley de Economía Social y la Ley Trans, y con unos indicadores de generación de riqueza y de creación de empleo nunca antes vistos en un contexto de extraordinaria incertidumbre. Hoy Fuerteventura y Canarias es más feminista, más verde, hay más justicia social y se desarrollan más derechos y libertades que en las décadas anteriores. Este es el camino que hay que seguir.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones que va a elevar a la Cámara regional?

Nuestras prioridades entroncan con el ADN socialista y con la consolidación de los pilares básicos del Estado del Bienestar. En materia sanitaria y sociosanitaria se ha hecho un notable esfuerzo pero todavía hay asignaturas pendientes en materia de infraestructuras y de dotación de medios humanos. En materia educativa debemos seguir impulsando la formación profesional y desarrollando la implantación infantil de 0 a 3 años.

Por supuesto será prioridad continuar impulsando infraestructuras estratégicas como en materia de carreteras y puertos o el desarrollo de las energías alternativas y las comunicaciones, que dinamizan la actividad económica, mejoran la calidad de vida y vertebran el territorio. El apoyo y reorientación del sector primario para hacerlo más competitivo es también una cuestión esencial para nuestra Isla. Pero un asunto que debe ser abordado de inmediato es el problema de la vivienda, que es más sangrante en Fuerteventura, con núcleos de población fuertemente tensionados por diversas circunstancias como la escasez de oferta o la incidencia del alquiler vacacional.

Una letanía al que recurren algunos partidos es que son los medianeros del PSOE de Madrid.

Ha sido con gobiernos socialistas en Madrid y en Canarias cuando más se ha desarrollado el autogobierno y más medidas beneficiosas han conseguido las islas. Esos partidos que usted dice han hecho del victimismo su forma de hacer política y no conduce a nada, y los combatimos con datos objetivos. Defendemos Canarias con argumentos, con hechos. El diálogo exigente de Ángel Víctor Torres ha permitido desbloquear la financiación del eje Norte-Sur; obtener la mejor financiación autonómica de la historia para desplegar el escudo social implantando la Renta Canaria de Ciudadanía y mejorar los datos de dependencia; u obtener las competencias en materia de Costas. Eso no se consigue con lamentos.

¿Cree que el caso Mediador puede afectar a los resultados electorales del Partido Socialista?

No debiera. La gente es muy inteligente y sabe que cuando conocimos los hechos reaccionamos de forma rápida, firme y contundente. La diferencia con respecto a otras fuerzas políticas es que nosotros, ante el mínimo atisbo de duda, adoptamos todas las medidas a nuestro alcance; otros utilizan los cargos para aforarse. Una vez judicializado, debemos dejar trabajar a la Justicia.

Al principio de la conversación afirmaba que «el PSOE marca la diferencia», ¿por qué cree que es bueno para Fuerteventura que el PSOE gobierne en Canarias?

Se recogió una Canarias en 2019 a la cola en todos los indicadores económicos y sociales y con servicios básicos desmantelados pero hemos revertido esta situación y, a pesar de todas las dificultades, dejamos unas islas que crecen en generación de riqueza, en creación de empleo y en justicia social y son pioneras en la lucha contra el cambio climático. Y Fuerteventura lo ha notado a través del impulso de infraestructuras estratégicas o con la terminación de la ampliación del Hospital General, la puesta en funcionamiento del primer búnker de radioterapia oncológica en una isla no capitalina y el equipamiento de la sala de hemodinámica. La sensibilidad del gobierno socialista se justifica con los hechos.

Pero aún queda mucho por hacer. Por eso pediremos a los majoreros y majoreras que revaliden su confianza en el PSOE para continuar con la transformación social y económica iniciada hace cuatro años.