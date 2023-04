El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha pedido "calma" a los trabajadores de los hoteles de Riu enclavados en las dunas de Corralejo (Fuerteventura), porque esos establecimientos seguirán abiertos en ese emplazamiento, pese al expediente del Ministerio de Transición Ecológica, que propone la demolición de uno de ellos.

El Ministerio de Transición Ecológica tramita declarar la caducidad del permiso de ocupación del dominio público marítimo terrestre concedido a Riu para el hotel Tres Islas en 2007 por haber incumplido sus condiciones y aboga por derribar sus instalaciones.

Preguntado por este asunto, el presidente canario ha reconocido que ese expediente existe y que esa propuesta de resolución "es real", pero ha recordado que desde enero de este año las competencias en materia de costas en Canarias no pertenecen ya al Ministerio de Transición Ecológica, sino que las administra la comunidad autónoma.

"Me he reunido varias veces con los trabajadores y les he dicho que esos hoteles ahí están, que siguen y que van a seguir. Por lo tanto, calma, en el sentido de que puede haber resoluciones, pero siempre el Gobierno de Canarias va a defender que desde enero de 2023 esas competencias están en el lado del Gobierno de Canarias", ha señalado Torres.