Arturo Hernández: «La línea marítima con Tarfaya pone en peligro nuestros cultivos y ganados»

El campo majorero se cansa y mañana viernes sale a la calle para protestar por la grave situación que atraviesa

Se cansa cada vez más y no encuentra un bastón al que agarrarse ni una fuente de agua que rebose energía nueva, como pueden ser los más jóvenes que tomen el relevo de un sector sediento.

¿ Cuáles son los principales problemas del sector primario en la Isla?

El problema histórico de no disponer de las cantidades suficientes de agua, contar con mano de obra en las fincas y granjas se está viendo cada vez más complicado y se ha agravado más en los últimos años, el relevo generacional no es nada alentador y la doble insularidad es una traba más que se da en nuestra isla.

¿ Se sienten ustedes defraudados por las instituciones públicas ?

Muchas instituciones han apoyado al sector en diferentes momento y situaciones. El problema radica en que no se han ido resolviendo las causas que poco a poco han ido erosionando al sector hasta irlo desgastando casi por completo. Se han dado muchas ayudas económicas, pero al mismo tiempo no se han atendido los problemas que realmente provocan el abandono de los campos.

¿Por qué rechazan la reapertura de la conexión marítima con Tarfaya ?

Rechazamos la línea atendiendo a criterios que pueden poner en riesgo a nuestros cultivos y ganados, por la entrada de plagas y enfermedades, y a nuestra biodiversidad, por la entrada de especies invasoras. Atendemos a aspectos que perjudican al sector agrario. A día de hoy desconocemos las repercusiones positivas o negativas que se puedan dar en otros sectores o ámbitos.

La Isla se encuentra en emergencia hídrica. ¿El sector primario también?

El agua siempre ha escaseado en Fuerteventura, no es nada nuevo. Lo que esperamos es que se materialicen ya los proyectos hidráulicos pendientes y en unos dos años podamos contar con un agua agrícola suficiente si se ejecuta el proyecto de regadío de la zona sur.

El sector primario demanda la necesidad de actualizar las cuantías y los costes de las ayudas del Posei. ¿ Por qué ?

La actividad agrícola de Fuerteventura está configurada por pequeñas explotaciones y con producciones limitadas por la falta de agua, por lo que precisamos de un Posei que tengan en cuenta esa debilidades.

¿ Cree que se deberían incorporar nuevas líneas en el Posei que tenga en cuenta la singularidad de Fuerteventura ?

Es crucial para poder competir con otros productos que nos vienen de otros lugares.

¿El sector primario majorero está agonizando?

Indudablemente va a menos. Como puntualicé al principio, no hay relevo generacional, y esto hace que vaya decayendo. Esta decadencia es lenta, la llevamos sufriendo muchos años y hoy se hace más evidente.

Una de las quejas del sector es la burocracia y lentitud de las administraciones a la hora de tramitar las ayudas agrícolas.

Esto es algo que pasa en toda Canarias y también en España. Pero no solo con las ayudas, sino que casi cualquier trámite relacionado con el suelo rústico, cada vez requiere de más trámites y procesos engorrosos.

Una de las denuncias del sector es que las instituciones obstaculizan la voluntad del sector primario de crear empleo.

Si no se resuelven los problemas ya citados continuaremos la tendencia descendente. Descendemos en número de explotaciones, en superficie y en volumen producido.

¿ Por qué no está presente el producto local en los hoteles y establecimientos turísticos?

Algunos hoteles están comprometidos y compran nuestros productos locales, pero la oferta de productos provenientes de otros lugares que compiten deslealmente con los nuestros son más atractivos económicamente hablando. Nosotros no podemos ofertar nuestros productos por debajo de los costes de producción, que es una de las demandas que también hacemos desde el sector.

Durante toda la entrevista se ha referido en varias ocasiones a un futuro incierto del sector por la falta de relevo generacional en él.

No hay relevo generacional porque con todos los problemas que brotan no convierten atractivo al sector agrario, y si no hay semillas, luego tampoco habrán flores ni frutos.

La Isla fue un referente en el cultivo del tomate, pero ha descendido de forma drástica el número de explotaciones y la superficie agrícola.

En los últimos 20 años hemos perdido más de 40 hectáreas de superficie cultivada de tomates. Podemos decir que es el producto agrícola que más caracteriza a la Isla. Esta larga historia tomatera nos convierte en muy buenos productores de este fruto, por lo que hay un conocimiento muy profundo de su manejo. Pero es que cuando te acostumbras a su intenso sabor, la mayoría de los tomates de otras zonas son muy insípidos.

¿ Cuáles son las razones porque el sector primario rechaza la actual Política Agraria Común?

La actual PAC está cargada de condicionantes que sitúan nuestra agricultura en desventaja con la que se realiza fuera de Europa.

Mañana viernes se celebra la manifestacion del sector primario majorero. ¿Qué respuesta espera?

El campo lleva años en crisis, y además no nos hemos movilizado mucho para hacernos oír. Por eso, es crucial que en esta ocasión estemos unidos-as y tanto agricultores/as, ganadero/as como consumidores/as acudamos mañana a la manifestación y hacer eco de las demandas que está reivindicando el sector en toda España.