La Villa de Moya vivió su primer fin de semana de carnestolendas, con el Baile de piñata y una nueva edición de la Feria Artesanal y Comercial Villa de Moya en Carnaval, una muestra que reunió en el casco norteño stands de venta de productos locales, artesanía y gastronomía, amenizados con atracciones infantiles, grupos de baile, comparsas, conciertos y el divertido concurso de mascotas disfrazadas.

Un peculiar certamen en el que se dieron cita casi una veintena de animales y sus dueños ataviados con las vestimentas más variopintas, entre las que se hizo con el premio al mejor disfraz Lando y la fantasía ¡Vámonos pal Carnaval, que está la marea alta!, diseñada por su propietaria, Nayra Pumar Carreras.

La distinción a la mascota más simpática fue para Kiara, de Héctor Jesús Almeida Vera, con el diseño La patrulla canina por la Villa de Moya; y el premio al mejor grupo fue para el disfraz Los guardianes de la emperatriz, encabezado por Royal y Byron, junto a Alexandra Pérez Hernández, José Juan Pérez Jiménez y Montserrat Hernández Araña.

La feria carnavalera moyense es uno de los eventos más esperados del año en el municipio norteño, donde los asistentes pudieron encontrar todo tipo de propuestas, tanto de textil, complementos, bisutería, decoración y gastronomía, con los afamados quesos locales y los suspiros y bizcochos lustrados.

Todo ello a precios irresistibles y en un magnífico ambiente, al que pusieron la nota artística y musical la Escuela Bailando con clase, la Escuela de Danza Suna Jiménez, la comparsa Aragüimé y el grupo The Papas and The Mojo. Y en un entorno decorado para la ocasión por los usuarios del Centro Ocupacional de la Villa de Moya, quienes se han encargado de dar forma, con esmero e ilusión, a los diferentes elementos que lucen en las calles del casco, en una demostración más de la integración y participación de todos los vecinos en el día a día y en los eventos populares del municipio.

Asimismo, otra de las citas imprescindibles del Carnaval de la Villa de Moya tendrá lugar el próximo fin de semana, con la gala de elección del Drag Queen de las carnestolendas moyenses y el evento Carnaval de día. Así, el viernes 6 de marzo, a las 20.30 horas, la transgresión y muchas sorpresas coparán el escenario del Polideportivo con los aspirantes a convertirse en la reinona del Carnaval norteño, en una de las galas más populares.