Un grupo de militares, de los que están fajados luchando contra el coronavirus estos días en Gran Canaria, hicieron este mediodía un alto en su actividad para darse un chapuzón en Las Salinas de Agaete.

Es un lugar recóndito, pero también en los alrededores hay vecinos confinados por la cuarentena del estado de alarma debido al coronavirus que se quedaron atónitos con la acción. ¿Envidia? Pues sí. ¿A quién no le gustaría darse un chapuzón con el buen tiempo que está haciendo estos días? A los espectadores no les pareció justo que el sol no salga para todos. Por ello, fotografiaron y filmaron la acción, a modo de denuncia, y se ha hecho viral en las redes sociales.

¿Censurable? Seguramente tanto como ir a comprar el pan a 10 kilómetros de casa, hacer un asadero en la calle, irse a tomar una copas a casa de unos amigos para matar el aburrimiento o salir a pasear con la bolsa de basura en la mano.

Cierto es que los militares, junto con los cuerpos de seguridad del Estado, están en primera línea de batalla contra el coronavirus, como los profesionales de la sanidad. Ahora bien, ¿justifica eso hacer algo que al resto nos está vedado estos días?

¿Ustedes qué opinan?