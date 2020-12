El Cabildo de Gran Canaria ha hecho este sábado un llamamiento a la población de la Isla para que deseche correctamente los guantes y mascarillas que, durante la desescalada y al terminar el estado de alarma, serán utilizados de manera masiva. Por ello, ha recordado que deben depositarse en una bolsa cerrada en los contenedores grises.

Según la Corporación insular, esto evitará focos de contagio o la contaminación de las calles, parques, barrancos, playas o incluso las aguas de la Isla, ya que el viento puede transportar estos residuos a múltiples lugares, tal y como se ha podido observar en los últimos días.

En un comunicado, el Cabildo ha instado a la población a no tirar este material de protección en las calles o dejarlo en los carros de la compra, fuera de los contenedores, aparcamientos, parterres o papeleras. La consejera insular de Medio Ambiente, Inés Jiménez, ha puntualizado que estos productos "no son similares a las latas, tetrabriks o botellas de plástico" y que, por ello, no deben depositarse en los contenedores amarillos.

También ha señalado que los guantes y las mascarillas, una vez empleados como métodos de protección frente al coronavirus, "pueden convertirse en peligrosos focos de contagio o de contaminación si las personas desechan estos residuos en la vía pública o fuera del contenedor gris". Y, además, podrían afectar al medio ambiente de Gran Canaria, como hace el resto de los depósitos de residuos indebidos.

En aquellos domicilios donde haya personas infectadas con Covid-19, estos residuos no deben separarse para reciclaje y deben introducirse en una bolsa de plástico. El Cabildo recomienda que las personas en cuarentena tengan en su habitación un cubo exclusivo para sus residuos con tapa y pedal de apertura, y que solo se use para estos desechos.

Por su parte, las mascarillas y guantes del cuidador deben tirarse en otra bolsa de plástico dentro de la habitación de la persona en cuarentena y cerca de la puerta.

En el momento sacar al contenedor gris los desechos de la persona en cuarentena y los del cuidador, se deben introducir en una tercera bolsa de plástico que también debe ir cerrada, indica la Corporación insular. Y agrega que la persona que manipule estos residuos, tras depositarlos en el correspondiente contenedor, debe lavarse las manos con agua y jabón durante 40 o 60 segundos.