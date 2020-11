El municipio de Tejeda continúa libre de contagios por covid-19. Los datos aportados por el Gobierno de Canarias así lo indican, aunque el pánico haya surgido entre la población al salir publicado que unas 14 personas fueron contagiadas durante el transcurso de una fiesta privada que se celebró en esta zona de la cumbre. El alcalde de la localidad asegura que no hay constancia de que los afectados sean vecinos de la zona y según la información que ha podido recabar "la persona que transmitió el virus al resto era un asintomático de la capital que dio positivo el pasado 4 de agosto y no cumplió con la cuarentena", expresó ayer Francisco Perera.

Asimismo, el mandatario mandó un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos del municipio. "Se dice que esa persona asistió a un cumpleaños en una vivienda privada el pasado 9 de agosto, pero no hay evidencias de que algunos de los presentes fueran de Tejeda ni el lugar exacto donde se celebró la fiesta", expresa molesto, pues considera que la noticia ha afectado negativamente a la localidad cumbrera y ha puesto en alerta a todos los vecinos. "Me han estado llamando durante la mañana muy asustados por la noticia", añade. Ante la alarma vecinal, Perera decidió ponerse en contacto con el director general de Sanidad, que le confirmó que no había registro de ningún positivo procedente de Tejeda. Por otro lado, Perera saca el lado positivo de la preocupación generada en la población porque "eso significa que les importa, que quieren colaborar para evitar que esto vaya a más".

El alcalde se alegra de comunicar que el municipio ha conseguido anular a la covid desde el comienzo del estado de alarma. "Hemos estado muy tranquilos; se tomaron las medidas de seguridad pertinentes desde el primer momento y la ciudadanía ha actuado muy bien", expresa orgulloso, aunque admite que la disgregación de los núcleos poblaciones del municipio han ayudado mucho a evitar la transmisión del virus.

Por otro lado, además de Tejeda, el único municipio que puede decir que también se ha encontrado libre de coronavirus durante la pandemia es Artenara. "No digo que esto no nos vaya a afectar nunca, pero por lo pronto podemos estar orgullosos de que no tenemos ningún contagiado", sostiene, destacando a su vez la labor policial para controlar que todo el mundo cumpla con las medidas sanitarias.