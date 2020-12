Teror no quiere faltar a su cita tradicional para celebrar la festividad en honor a Ntra. Sra del Pino y quiere engalanarse a pesar de la falta de peregrinos con una participación de los vecinos de la Villa Mariana en la que decoren sus calles y accesos al Casco de Teror con elementos festivos y tradicionales.

Aunque esta particular Fiesta del Pino del Covid-19 no permitirá vivir ningún acto multitudinario, el consistorio traslada que quieren "disfrutar de la esencia de la fiesta en la calle". No se vivirá la romería de todos los años, pero el ambiente y los honores a la Vírgen pretenden mantenerse de una manera distinta.

Además, la Ofrenda Romería a la Virgen será una vez más retransmitida por la Televisión Canaria el viernes 5 de septiembre a partir de las 21.30 horas

El Ayuntamiento de Teror, desde la Concejalía de Festejos, junto con la Asociación Cultural 'Enrala2' y voluntariado, inició el pasado viernes la decoración festiva de los espacios públicos, con la colocación del arco de bienvenida en la calle Real, estandartes, banderolas y otros elementos tradicionales, además de una serie de imágenes de otras fiestas del Pino del fotógrafo Frank Hernández, que se exhibirán por el Casco de Teror.