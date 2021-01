El TSJC frena el Siam Park

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, ante la demanda del particular Francisco Javier Betancor Acosta, considera que ese instrumento no podía aprobarse sin contar con un informe del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria sobre la disponibilidad de recursos hídricos que asegurara que estos existían en la cantidad “suficiente” para atender las nuevas demandas derivadas del plan impugnado, que incluye la construcción de un parque acuático, un hotel, un restaurante y cafeterías.

Según se fundamenta en la sentencia, el informe sobre recursos hídricos de un proyecto de la envergadura del presente “ha de poseer un contenido material propio o sustantivo con vistas a asegurar la existencia y disponibilidad de recursos hídricos suficientes para atender el desarrollo urbanístico proyectado por el plan”.

Los magistrados apuntan en la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, que este estudio hídrico solo corresponde emitirlo al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y que el informe que recibió la comunidad autónoma del citado organismo el 8 de mayo de 2015 resulta insuficiente.

En él solo se abordó el aspecto relativo a la delimitación del dominio público hidráulico y la disponibilidad de los terrenos mediante concesión administrativa, refiere el tribunal.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en su sede de Las Palmas, argumenta que el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas exige un pronunciamiento expreso sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer las nuevas demandas, por lo que debe pronunciarse explícitamente sobre la suficiencia actual de recursos hídricos existentes y su disponibilidad.

Y si el plan no comporta incremento alguno en la demanda de este tipo de recursos también lo debe especificar, por lo que añade que “si se aprueba un plan urbanístico de acuerdo con un informe insuficiente es nulo de pleno derecho por falta manifiesta de contenido”.

El tribunal añade que el contenido del preceptivo informe del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria no debe ser “hipotético y/o condicionado a posteriores concreciones y acreditaciones, ni quedar diferido para actuaciones futuras”. En opinión del Tribunal, este estudio debe ser “motivado, claro e indubitativo” y el emitido “no se pronuncia” sobre los aspectos en los que la jurisprudencia lo exige, al tiempo que recalca que solo puede ser elaborado por el Consejo Insular de Aguas.

Por todo ello concluye que el incumplimiento de este informe conlleva la anulación del plan y le exime del estudio del resto de los motivos alegados por el particular que impugnó el plan.

Reacciones

Ante esta sentencia Alejandro Marichal, concejal de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, admite que es “un duro golpe para el desarrollo económico y a la creación de empleo para San Bartolomé de Tirajana, y más si tenemos en cuenta las circunstancias económicas que estamos atravesando”, aseguró. El edil solicita por tanto apoyo al Gobierno de Canarias “para que impulse la elaboración y tramitación de un nuevo PMM a fin de que subsane, tal y como alude la sentencia del TSJC, que el Consejo Insular de Aguas aporte el preceptivo informe pronunciándose sobre la existencia y disponibilidad de recursos hídricos”. Y sentencia que “el Ayuntamiento tiene capacidad hídrica para suministrar agua al parque acuático a través de la empresa concesionaria del servicio”.

Por su parte, Jaime Rodríguez Cie, abogado del Grupo Loro Parque, promotor de Siam Park, considera la medida “desproporcionada” ya que la ausencia del informe “es fácilmente subsanable”. “Si la Sala entiende que el informe que emitió Aguas no hablaba sobre los recursos hídricos eso no puede conllevar la nulidad del PMM, es desproporcionado. En supuestos similares puede decir que es un defecto subsanable y requiere a la administración para que solicite ese informe y no cargarte todo un instrumento de ordenación por eso. Entiendo que la Sala podía haber hecho una estimación parcial y requerir el informe a la administración”.

El abogado, que subraya su respeto a la decisión del TSJC, recuerda que “hay otras dos sentencias que avalan el mismo PMM, por lo que hay una incongruencia jurídica”. “¿Ahora qué sentencia tiene más importancia? Para mí las tres son iguales y le voy a exigir la licencia al Ayuntamiento porque tengo dos sentencias que avalan el PMM, y estas sentencias de momento no son firmes, hay que esperar al Supremo. No hay ningún obstáculo jurídico para que el Ayuntamiento nos dé la licencia”.

Y es que Loro Parque no va a dejar a un lado el proyecto. “Seguimos adelante, llevamos diez años batallando y seguiremos en la pelea. Esto no va a ser un obstáculo para que nosotros tiremos la toalla. No nos vamos a dejar tumbar y entendemos que el Ayuntamiento no se puede poner detrás de esta sentencia”, concluye.

