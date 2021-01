Ana Hernández (PSOE) reconoce que la crisis generada por el Covid-19 ha hecho daño a la villa de Ingenio. El paro ha aumentado en 832 trabajadores durante estos diez meses. La atención de los ciudadanos creció un 300% en Servicios Sociales. Al mismo tiempo, es optimista porque esta enfermedad sólo causó la muerte de una persona en la villa. Otro dato: sólo cinco casos positivos en una semana. “Cumplimos. No bajemos la guardia”, afirmó.

¿Cuál es la situación social, sanitaria y económica de la Villa de Ingenio como consecuencia de la pandemia del Covid-19 que sacude el planeta desde el mes de marzo del año pasado?

Es relativamente buena respecto a lo sanitario, como indican los números. No hay que relajarse. Sólo se han registrado cinco casos de contagio de este virus por parte de vecinos y vecinas de Ingenio en los últimos siete días. Me refiero entre el jueves 14 al jueves día 21. Insisto, no hay que bajar la guardia. Es verdad que en otras ocasiones hubo hasta 143 casos de contagios a la vez. Respecto a fallecidos, sólo ha muerto una persona de Ingenio durante estos diez meses por la pandemia. Se trataba de una persona mayor que presentaba diversas patologías. Aparte de esa situación respecto a la salud, la actividad sigue con los comercios abiertos y los establecimientos de restauración también, pero con restricciones.

¿A qué se deben los buenos números de su municipio respecto al tema del coronavirus?

Ingenio ha sido cumplidora desde el primer momento, ha respetado las normas que se han ido implantando en cada momento. Se trabajó desde el Ayuntamiento y desde la Mancomunidad del Sureste para que todos los espacios públicos, con mayor frecuencia de personas, estuviesen desinfectados diariamente.

¿Cuánto ha aumentado las peticiones de ayuda a las concejalías o a usted, sea para pagar la luz o el alquiler, o pidiendo alimentación o trabajo?

Desde el comienzo de la pandemia hasta estos días ha aumentado en un 300 por ciento la atención de los ciudadanos en Servicios Sociales. Sí, ha aumentado bastante. Los porcentajes de aumento varían cuando hablamos de una atención o ayuda concreta, y en qué momento, durante el confinamiento o después. Para eso hemos creado la Red de Apoyo, para la gestión y tramitación. En relación al empleo subió bastante. El 90 por ciento de las personas que atiendo en la Alcaldía o vienen a mí en otro lugar me piden trabajo. Menos mal que existe ahora el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Cuando dejemos de contar con este instrumento, temo que aumentará el número de desempleados en la Villa.

¿Han aumentado las partidas económicas del Ayuntamiento para esas ayudas sociales?

En el presupuesto municipal habíamos contemplado 300.000 euros para ayudas de emergencia. A esto hay que añadir lo conseguido de subvenciones extraordinarias solicitadas y recibidas en esta materia durante el año 2020, y que fueron de un importe total de 410.900 euros. Cabe destacar que se financiaron ayudas de emergencia social de forma ordinaria a través del Plan Concertado por un importe de 92.500 euros. Esto hace que todo lo que destinamos a paliar la situación de emergencia asciende a más de 800.000 euros. Además, también aumentamos el personal para atender en Servicios Sociales.

¿Qué puede hacer la Corporación local para reducir el desempleo?

Tenemos ahora mismo un Plan de Empleo del Covid-19 que destina la desinfección de los espacios públicos. Supone 37 trabajadores contratados durante seis meses. Una parte se encarga de la desinfección y reformas de instalaciones como parques y colegios. Y otra parte de los trabajadores de este Plan de Empleo se encarga de la desinfección y limpieza de zonas comunes y de mobiliario urbano. Es un plan que crea empleo y que actúa en algo muy necesario, que es la desinfección. Es una iniciativa del Gobierno de Canarias y de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Aparte, nosotros estamos trabajando en otro Plan de Empleo específico que se desarrollará durante este año y que va ligado el Edusi, la estrategia de desarrollo urbano sostenible, que se destinará para comercio y turismo.

¿Cuánto ha crecido el número de parados en Ingenio durante esta pandemia?

Si comparamos los datos de cuántos desempleados estaban registrados en la Villa de Ingenio, con unos 32.000 habitantes, en el mes de febrero de 2020, que eran 3.942, con los de diciembre del mismo año, contabilizados en 4.332, pues decimos que son 832 desempleados más.

¿Hay miedo por esta enfermedad entre los vecinos, especialmente entre los mayores?

La palabra miedo no sería la más acertada, sino más bien respeto. Esta situación ha sacado lo negativo de nuestros caracteres. Esta incertidumbre y cambios de directrices y de normas, de ahora sí podemos, luego no, pues han hecho que estemos a la expectativa. Vemos a alguien sin la mascarilla y estamos encima diciéndole que se la ponga. Estamos recelosos. Sin embargo, es verdad que en Ingenio, sobre todo estos días que podíamos estar en la calle hasta las once de la noche y ahora hasta las diez, los vecinos y vecinas están cumpliendo. Los informes de la Policía por las noches son prácticamente sin incidencias. Hay más casos de denuncias durante el día que por las noches por falta de mascarillas que por incumplir el toque de queda.

¿Qué pasará con las próximas fiestas patronales de la Virgen de la Candelaria?

El día de la patrona es el 2 de febrero. Estamos organizando un programa de grabaciones y que sea todo a nivel de televisión. Ya se concretará lo que se puede hacer y lo que no. Estamos colaborando con el párroco Jesús Vega.

Han arrancado las nuevas restricciones correspondientes al nivel 3 en Gran Canaria que afectan sobre todo a la restauración, y ha provocado cierto pesimismo entre los empresarios y trabajadores.

Hay preocupación entre ellos, lo comprendo. Los empresarios saben que pueden ganar en número de mesas para tener más clientes, incluso aunque se reduzca el número de plazas de aparcamiento. Hay que analizar cada caso. No va a ser fácil, pero se trata de que no salgan y de que no hagan reuniones. Sí, tiene que sobrevivir la economía, claro, y para ello hay que buscar nuevas fórmulas o recurrir más a otras ya conocidas, como los servicios de entrega a domicilio. Tenemos que entender y nunca olvidar que la salud es la prioridad y está por encima de lo demás. Por eso, las medidas buscan que haya la menor cantidad de reuniones que sea.

¿Habrá más controles de la Policía Local respecto a las medidas preventivas?

La Policía Local tiene que controlar más. Se han suspendido los días de permiso. Si no es suficiente la plantilla en cada turno, se reforzará. No hay que olvidar que la Guardia Civil también hace sus controles y que nos coordinamos.

¿Y los colegios públicos?

Funcionan bien y han superado la incertidumbre del principio. Los niños y las niñas son los más cumplidores respecto a la distancia, las mascarillas y limpiarse las manos. Respecto a los institutos, se desmintió lo que se decía en las redes sociales en relación a que hubo un confinamiento en varias aulas en un instituto. No era así, era una persona que dio positivo y se aisló a las personas más cercanas de su entorno.

¿Hubo más brotes entre el personal del Ayuntamiento?

No, sólo uno que afectó a 23 personas relacionadas con la concejalía de Servicios Sociales. Se actuó de forma rápida y los afectados fueron asintomáticos. No se ha repetido esta situación y se han tomado todas las medidas necesarias en todas las instalaciones municipales.

¿Hubo una reestructuración de los puestos de funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento durante el confinamiento?

No fue por ese brote, sino que había que responder a las Concejalías y departamentos que iban a tener más trabajo y necesidades ante esta situación nueva sanitaria y de alarma. Por eso se hizo desde el principio del confinamiento. Se trasladó a los funcionarios de las áreas con menos trabajo a las que más. Fue bastante productivo. Nos hemos centrado más en Servicios Sociales y, en Intervención y Tesorería. Nos volcamos, por ejemplo, también en el pago de las facturas de todos los proveedores para que se quedasen atrasados el menor tiempo posible. También hubo, en el primer momento, personal de varios departamentos que fue a respaldar a la Policía, a la atención telefónica. También se hizo el teletrabajo por grupos y de forma alterna cada semana con lo presencial, y así eran grupos burbujas.

Lleva usted un año y medio aproximadamente de mandato como alcaldesa, como líder del PSOE, junto a otras fuerzas políticas [Agrupa Sureste, Nueva Canarias (NC) y Unidas Podemos]. ¿Se produjo algún distanciamiento o enfrentamiento al sumarse esta crisis?

Hubo momentos difíciles porque son cuatro partidos, con sus propios programas electorales y criterios y liderados por cuatro mujeres [Minerva Artiles, de Agrupa Sureste; Catalina Sánchez, de NC; Pilar Arbelo, de Unidas Podemos; Ana Hernández, PSOE]. Hemos discutido, como es normal y lógico. Lo ilógico sería que no pasara nada. Lo importante es que nos hemos sentado, hemos hablado y llegado al consenso. Ha habido diferencias y seguirá habiendo. No se trata de imponer, sino de consensuar. El interés y el bien por el municipio debe de estar por encima de los partidos políticos. Eso es lo más importante. Se hizo un programa conjunto, un pacto, pero aún hay cosas que surgen dentro de la normalidad del Gobierno de Ingenio.

Se han cerrado las instalaciones deportivas y culturales.

Todas. Las instalaciones infantiles, deportivas, las de asociaciones de vecinos. Se suspenden todas las actividades. En deporte, se va a permitir la actividad a los equipos que compiten a nivel nacional, siempre que la liga no se haya suspendido por parte de la federación. Es el caso, por ejemplo, del Balonmano Ingenio. Las actividades culturales que estaban previstas se suspendieron porque las denegó Sanidad.

Los vecinos se pueden extrañar del hecho de que no haya actividades culturales en Ingenio durante esta pandemia, pero sí al lado, en Agüimes.

Estamos adecuando nuestros espacios escénicos. Nos ha tocado a nosotros este trabajo de actualizar y certificar los teatros del Centro Cívico de Carrizal y el Federico García Lorca, y además adecuarlos a la nueva situación. Varias actividades programadas para la Navidad en la carpa que disponíamos fueron suspendidas por las medidas sanitarias que había que adoptar por la crisis. Sin embargo, la cultura volverá a este municipio con todas las garantías. La defensa de la cultura, en todas sus disciplinas, es algo que nos identifica en este municipio y en toda la Isla y no podemos perder ese valor.