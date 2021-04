Costas inspecciona si San Bartolomé ha ampliado la escollera del Faro

El jefe de la Demarcación, Rafael López Orive, aseguró ayer que Costas no ha dado ninguna autorización al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para mover las piedras, y recordó que hace años este consistorio llevó a cabo la construcción de una escollera desde el Faro hasta el centro comercial Oasis, cuando sólo tenían permiso para reforzar la zona de piedras junto al Faro por lo que tuvieron que retirar todas las piedras que se trajeron desde la playa de El Cochino, y se habían colocado sobre la escollera y en la arena.

Costas no autoriza la ampliación de la pasarela que pidió el Ayuntamiento hace dos meses

Desveló López Orive además, que hace unos dos meses desde la concejalía de Playas del Ayuntamiento solicitaron permiso para ampliar la pasarela de madera por la que se accede desde el Faro dentro de la solicitud para gestionar los servicios de temporada de la playa, pero no lo han autorizado porque dicho camino no está incluido dentro de lo que es la gestión de las hamacas y sombrillas. A este respecto, apuntó que desde este departamento se respondió al Ayuntamiento que “la ampliación de la pasarela es una actuación específica que no tiene que ver con los servicios de temporada y por ello requiere otro trámite administrativo”.

Por su parte, el concejal de Playas, Samuel Henríquez, negó que lo operarios del Ayuntamiento hayan movido piedras para ampliar la escollera del Faro. Henríquez aclaró que simplemente se ha aprovechado la marea baja que se produjo a las 22.40 horas del pasado domingo para “recolocar” la escollera que ya existe en esta playa. También dijo que al mismo tiempo, a lo largo de la noche, se había hecho una rampa de acceso a los cuartos de basura del centro comercial Oasis y el restaurante el Senador. Con todo, insistió en que no es cierto lo que estaban denunciando los vecinos.

Sin embargo, las redes sociales se hacían eco de un vídeo grabado el pasado 29 de marzo en el que se ve a un operario municipal en un tractor que mueve las piedras de la escollera, y como otro empleado que contempla todo se molesta cuando se percata que un joven está captando el momento a través del móvil. También existen otras imágenes de la madrugada del pasado lunes en la que igualmente se observa como trabajan las máquinas en la misma zona de la playa.

Playas dice que sólo se recolocaron piedras y la alcaldesa pregunta por lo sucedido

Son esas fotos y vídeos los que servirán de base a la denuncia que tienen previsto presentar ante Costas un grupo de vecinos de San Bartolomé. Iván Monagas, representante vecinal, explicó ayer como en los años 80 la escollera era más corta, y como poco a poco se ha ido destrozando todo el pedregal natural del Faro sólo para proteger del oleaje a los negocios de restauración que incluso han ampliado el espacio que ocupaban hacia la parte del paseo. Asimismo, añadió que ya cuando el Consorcio Turístico financió la escollera hasta el centro comercial Oasis fue la presión ciudadana la que evitó que se concluyera y hasta hizo que se retiraran las piedras que llegó a colocar Tragsa en unos cinco días.

La batalla municipal por ampliar el pasillo de acceso desde el Faro a la playa de Maspalomas y a la vez proteger del oleaje a los negocios que se han instalado sigue tropezando con Costas. Existe un informe, realizado a raíz del proyecto de derribo del centro comercial Oasis, en el que incluso la Demarcación señala que estos negocios invaden en seis metros la zona de dominio público, y plantea que debían retranquearse.