Costas exige que se restaure la escollera del Faro antes de fin de año

Costas ha exigido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que la playa de Maspalomas esté restaurada antes del 31 de diciembre de 2021, según informó ayer el jefe de la Demarcación en Las Palmas, Rafael López Orive. El Consistorio tendrá que devolver el entorno de la escollera del Faro de Maspalomas, así como el paseo que discurre frente al centro comercial Oasis, al estado que presentaba hace un año y, sobre todo, al pasado 19 de abril, cuando un tractor de la empresa adjudicataria de los servicios de mantenimiento de playas realizó un movimiento de rocas en la baja marina con el objetivo de reforzar la escollera ante el fuerte oleaje. Costas confirma así que la barrera fue manipulada, tal y como denunciaron los vecinos y el colectivo ecologista Turcón.

El organismo estatal mantiene su intención de abrir un expediente sancionador al Ayuntamiento tirajanero por la intervención en la playa y la realización de movimientos prohibidos en el material rocoso y arenoso, aunque éste podrá diluirse y quedarse solamente en una multa si el Consistorio restaura esta parte de la bahía. Las mediciones topográficas realizadas en la zona la semana pasada determinan que los trabajos para reforzar la escollera fueron más allá y se intervino en su longitud y altura. Los trabajos para la restauración de la barrera estarán dirigidos por un técnico de la Demarcación de Costas y otro del ayuntamiento sureño.

López Orive explicó además que en esos trabajos de recomposición de la escollera deberán estar presentes miembros del colectivo ecologista Turcón, denunciante de esta intervención al considerar que modificaba el entorno. El presidente de este colectivo, Honorio Galindo, señaló ayer que con la denuncia interpuesta quedarán satisfechos cuando la playa vuelva a su estado anterior, aunque reconoce que la aspiración de esta organización es que el estado de la playa se revierta al que presentaba en 2009, cuando no existía ni la escollera ni el paseo superior donde ahora se asienta la pasarela y la zona solo tenía callaos.

Por su parte, el primer teniente de alcalde tirajanero, Samuel Henríquez, sostuvo ayer que la Corporación todavía no ha recibido por escrito las instrucciones a seguir ni los resultados del informe elaborado por los funcionarios de Costas. Por este motivo, los trabajos de restauración no comenzarán por ahora porque, tal y como ha mantenido desde el inicio de la polémica por el movimiento de rocas, el Ayuntamiento sureño no realizará ningún nuevo movimiento hasta conocer cómo debe proceder en la zona.

Por otro lado, el jefe de la Demarcación insta además al Ayuntamiento a actuar en los locales ilegales del centro comercial Oasis ya denunciados por Costas por utilizar las plantas bajas para servir copas en vez de destinarlos al almacenamiento de mercancía, tal y como establece el planeamiento vigente en el municipio. Y López Orive ha lanzado un dardo al Consistorio porque, al ser ilegal el uso que los locales están haciendo de los sótanos, harán una competencia desleal a los ocho chiringuitos instalados por la Corporación en la playa cuando éstos vuelvan a la actividad tras la pandemia.

El pasado martes, Costas y Ayuntamiento mantuvieron una reunión para abordar la situación de la playa en la cual se acordó además la creación de un comité integrado por un representante de cada institución, así como de los surfistas, para rediseñar el entorno del faro, un rediseño que afectará desde la escollera y la pasarela hasta el modo de recogida de los residuos de los establecimientos del centro comercial y los hoteles ubicados en el Faro.

El mar en calma y la disminución del oleaje y del embate de las olas contra la orilla ha posibilitado que durante la última semana las mareas hayan devuelto paulatinamente la arena arrastrada hace 10 días mar adentro.