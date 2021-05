Maspalomas paga una factura atrasada de 2,5 millones por las hamacas

Con el pago de esta deuda, el Consistorio saldará las cuentas pendientes con 270 empresas proveedoras que aún esperan cobrar por los trabajos realizados para la Administración, los servicios prestados o el suministro de materiales. La modificación presupuestaria se hará con cargo al remanente de 222 millones de euros y con ella se habrá pagado ya 28 millones de euros en facturas pendientes a los proveedores, según los cálculos del Consistorio. No obstante, en los cajones todavía se quedarán pendientes otras 24 facturas por un valor total de 367.000 euros correspondientes al período comprendido entre los años 2009 y 2016.

El Ayuntamiento recurre al remanente de Tesorería, donde acumula 222 millones de euros

La deuda más abultada que tiene pendiente la administración municipal alcanza los 2.592.000 euros y corresponde a 17 facturas emitidas por la empresa que gestiona el servicio de hamacas y sombrillas de las playas de San Bartolomé de Tirajana. Le sigue en la lista el contrato de limpieza de las oficinas y espacios municipales, por valor de 2.084.400 euros o el servicio de limpieza de playas, por un importe que alcanza los 895.000 euros.

Con el abono de estas facturas, el Consistorio solventa también las deudas del Carnaval al ingresar a las empresas organizadoras de los distintos eventos un total de 685.760 euros por las carnestolendas de 2019 y los actos que pudieron celebrarse en 2020 antes de ser cancelados como consecuencia de las restricciones impuestas para frenar la pandemia de la Covid-19. Se suma a la larga lista de facturas el abono de la deuda por el alumbrado público, que asciende a los 645.000 euros, y el pago de los servicios prestados por la empresa adjudicataria de la recogida de residuos en el municipio, cuya factura alcanza los 745.900 euros.

Cada una de las cantidades no satisfechas por el Consistorio están sin pagar porque los servicios se han prestado de forma irregular, es decir, han sido prestados por un proveedor que no tenía contrato en vigor, bien porque éstos hubiesen caducado o porque se acordasen a última hora, según justifica el Ayuntamiento. Eso explica, insiste el Consistorio, aquellas facturas correspondiente al segundo semestre de 2019 y el ejercicio de 2020, cuando el cuatripartito ya estaba gobernando, al ser servicios de los cuales no se podía prescindir.

Entre otras facturas aún acumuladas destacan la del servicio de salvamento en las playas de San Bartolomé de Tirajana por valor de 365.000 euros correspondiente solo al 2020, la de telefonía por importe de 312.6000 euros, la de mantenimiento y conservación de zonas verdes por 289.000 euros o la factura de promoción y fomento del deporte que asciende a los 159.000 euros.

Por otro lado entre las facturas destacan aquellas relacionadas con la prestación de distintos servicios sociales, como es la de 33.000 euros por servicios en el centro de Alzheimer, la factura de 36.000 correspondiente al servicio de ayuda a domicilio o los 6.188 euros consignados para sufragar el servicio de teleasistencia. También gastos relacionados con servicios de seguridad privada para edificios municipales, por importe de 14.250 euros, otros 38.000 euros por el alquiler de grúas para la retirada de vehículos, o 42.000 euros para pagar los trabajos de mantenimiento de las instalaciones de las escuelas infantiles del municipio.

El grueso de las facturas que se van a pagar corresponde a la prestación de servicios básicos

En el lado opuesto, la factura más baja es de 232 euros y corresponde a una póliza de seguro. Le sigue una de 429 euros por el alquiler de maquinaria y utillaje para el programa de empleo social y otra por el mismo concepto para las escuelas infantiles por 757 euros. Además, hay pendientes facturas como la del servicio de locomoción para el equipo de gobierno municipal por importe de 676 euros o 1.500 euros por el suministro de agua para parques y jardines.

Pendientes desde 2009

Por otro lado, quedan 24 facturas pendientes de pagar correspondiente a los años entre 2009 y 2016 por valor de 367.000 euros. Para abonar esta cuantía, el Ayuntamiento deberá buscar otra fórmula para tramitarlas.

El concejal de Economía y Hacienda, Antonio Pérez, explica que esta modificación presupuestaria es posible gracias a que han quedado suspendidas las reglas de gasto y además de pagar las facturas el Ayuntamiento podrá hacer frente al pago con otras administraciones, como el programa de Destino Turístico Inteligente que tiene con Red.es.

Por su parte, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, calificó ayer estos pagos de «hito histórico». «Hemos pagado muchas facturas pendientes resultado de la gestión del gobierno municipal anterior; PP-AV presumía de buena gestión pero lo cierto es que aquello se convirtió en un caramelo envenenado porque dejaron un Ayuntamiento con miles de facturas pendientes de cobro, contratos vencidos y concesiones paralizadas», sostuvo Narváez.