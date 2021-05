Una mujer de nombre Carmen fue desahuciada ayer de una caseta de la azotea de casa de su exesposo en la que vivía desde su separación. El desahucio ejecutado ayer en Carrizal de Ingenio por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Telde responde la ejecución de una sentencia antigua que había seguido todo su procedimiento y atendido todos los trámites de alegaciones de las partes.

El Ayuntamiento de Ingenio informó a Carmen de las ayudas municipales que se ofrecen en estos casos y de posibilidades de ser acogida en albergues, «que la afectada no aceptó», según fuentes judiciales. El desahucio no se paralizó hasta el fin del estado de emergencia y con prórroga hasta el 9 de agosto al tratarse de una persona que no es dependiente, no es víctima de violencia ni tiene una persona dependiente en su casa o a su cargo y no está ocupando una vivienda sino un cuarto lavadero, y además percibe un subsidio para mayores de 52 años.