«El machismo nos empuja a expresar sentimiento como la ira o el enfado»

¿Por qué se titula ‘Los privilegios y efectos secundarios de ser hombre’ el taller que ofreció en el teatro Víctor Jara, de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana?

Se trata de crear espacios de encuentro y debates donde podamos compartir cómo nos influye el género. Los varones solemos pensar que el género es algo que sólo tienen las mujeres y que, por eso, la tarea de promover la igualdad es sólo de ellas. Y no es así. Socializarse como varones trae sus ventajas, pero también sus diferentes desventajas cuando los hombres se comportan según el patrón del machismo que está estructurado en la sociedad. Una desventaja, por ejemplo, está en el ámbito de la salud. No nos cuidamos. Por algo será que los hombres viven muchas más situaciones de peligro que ellas, como que sufren más accidentes laborales y de tráfico, y más suicidios. De la población penitenciaria en Canarias, el 93 por ciento es masculina.

¿Y en lo emocional?

El machismo nos empuja a expresar sentimientos como la ira, el enfado o la euforia, pero no todas aquellas emociones que puedan representar o interpretarse como vulnerabilidad, como el miedo o la tristeza. Nos perdemos el mundo emocional, la ternura, como muchos pierden el jugar o el simple hecho de abrazar. También, se nos aparta o nos apartamos, de las tareas de cuidar a nuestros mayores, como si fuera un campo sólo para mujeres.

Entonces, ¿qué propone usted en los talleres?

Se trata de interpelar y de que nos veamos como en un espejo. Está claro que el machismo viene mal. Con la igualdad los hombres ganamos y con el machismo perdemos mucho más. Por ejemplo, si educamos a los niños con el patrón machista crearemos unas personas dependientes de otras, porque no saben cocinar o limpiar. Nosotros no somos tipos duros, ni superhéroes, como marca el machismo. Y eso nos genera más daño. Cierto que vamos menos al médico y a los servicios sociales, ni tampoco pedimos ayuda. La competitividad es perjudicial porque se base en quién tiene la casa mayor o el coche más lujoso, perdiendo otros valores como la calidad de vida y la convivencia.

¿Cuál es la mejor respuesta de los hombres respecto a la reclamación de igualdad?

Ante la demanda igualdad, ante esta postura, no hay que caer en el victimismo de los hombres, ni tampoco en la culpa, sino de ser responsables.

Nosotros no somos tipos duros, ni superhéroes, como marca el machismo, eso nos genera daño

El machismo está en todas partes, en cualquier frase.

Hay muchas coletillas machistas, hasta la simple exclamación de ‘hombre’ en una conversación entre dos mujeres. El lenguaje inclusivo no está integrado y le queda por recorrer. Está el ejemplo de decir las profesiones en masculino. El lenguaje está vivo, si no seguiríamos hablando en latín. La Real Academia Española (RAE), cuyos miembros son en gran mayoría hombres [sólo 11 de los 486 miembros de la RAE desde su fundación en 1713 han sido mujeres], pues no nos dice cómo hablar, pero sí nos aconseja sobre la lengua. Hay que seguir creando conciencia, a pesar de la resistencia.

Habrá que actuar más entre los niños y los jóvenes.

Claro que sí porque los menos y jóvenes imitan por mucho que se les diga. No es sólo tarea de la escuela, el instituto o de la familia más cercana. Hay que estudiar y considerar todo lo que se dice en la grada de un partido de fútbol. También muchos programas de TV, en los que explotan las peores y más machistas relaciones entre las personas. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande. Hay que educar y darles herramientas, no sólo sobre el machismo y el lenguaje, sino también en lo afectivo y sexual, que no forma parte de los programas educativos.

¿Cuál es el origen de los talleres y habrán más en el Sureste?

Se trata de talleres presenciales que se desarrollan en casi todos los municipios de la Isla, dentro del programa Hombres de Gran Canaria, por una Isla libre machismo. El de ayer en Vecindario fue el segundo en el Sureste, donde tendrán lugar tres más en los próximos meses, en Ingenio y otra vez en Agüimes y en Santa Lucía de Tirajana. No son todos iguales, en absoluto, ya que son de temas y aspectos relacionados con el hombre y el machismo. Se desarrollan con la colaboración de los Ayuntamientos. En junio se harán dos online y los talleres presenciales de Arucas, Firgas, La Aldea de San Nicolás, Mogán, Santa Brígida y Gáldar. Y en octubre o noviembre habrá un encuentro insular con los participantes de los distintos talleres.