Una huelga para la obra de la carretera de Melenara al 70% de su ejecución

En los últimos meses se han retranqueado todos los muros de las fincas agropecuarias y se ha podido ejecutar la larga acera para peatones, una de las mayores demandas de la ciudadanía teldense en los últimos 30 años. La actuación se encuentra ahora mismo al 70% de su ejecución, lo que supone apenas uno o dos meses más para su culminación, pero quedará paralizada a partir de mañana de manera indefinida. Los trabajadores de Petrecan, la empresa a la que se le adjudicó el encargo, inician una huelga completa sin fecha de fin como protesta por los retrasos de más de tres meses en el pago de sus nóminas.

En la última semana han retirado las seis máquinas destinadas a la ejecución del proyecto de Melenara, puesto que creen que no aparecerán por la zona durante un tiempo considerable. «Para terminar la carretera queda aún culminar el tramo final de la acera, unos 80 metros hasta la rotonda de Melenara; colocar las locetas de la acera y también asfaltar y pintar todo el carril bici; por otro lado habría que repavimentar otra vez toda la vía”, señala el encargado de la obra, Heraclio Hernández, actuaciones que no precisan de mucho más tiempo.

Retiran en esta última semana las seis máquinas que utilizaban para efectuar las obras

La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, se reunió la semana pasada con uno de los propietarios de la empresa, Manuel Santana Cazorla, para esclarecer la situación por la que pasa la empresa y expresar la importancia de que se terminen las obras cuanto antes, por las que se ha invertido más de 700.000 euros. Sin embargo, desde la entidad han dado declarado a la plantilla que no tienen solvencia para pagar los salarios y por ello no pueden determinar cuándo podrá efectuar los abonos de sus nóminas, que suman un total de 800.000 euros entre los 112 trabajadores que forman parte del equipo.

La incertidumbre ya provocó hace tres meses que se convocase una primera huelga, que solo consistía en un parón laboral de dos horas al día. Esta medida no surtió efecto, por lo que desde el comité decidieron iniciar una segunda paralización de la actividad con el consentimiento del 60% de los empleados. La diferencia es que esta vez será un parón completo de la jornada laboral, que afecta a numerosas obras públicas de diferentes municipios de la Isla. Por otra parte, también se han organizado concentraciones de hora y media cada lunes ante la sede de la empresa, ubicada en la avenida de América en Maspalomas. «Estamos efectuando trabajos para la Autoridad Portuaria, proyectos de asfaltado para diferentes ayuntamientos y también otros para el Cabildo insular; la huelga no solo va a afectar a la empresa, sino también a muchas instituciones que han invertido bastante dinero en esto», expresa José Francisco Sosa, presidente del comité.

Falta terminar de ejecutar la vía peatonal hasta la rotonda y asfaltar de nuevo los carriles

Aunque el plazo de ejecución de la carretera de Melenara concluye en octubre, los trabajadores admiten que si no fuera por los retrasos que han sufrido debido a la primera reivindicación y algunas modificaciones en el propio proyecto, podría haber estado ya abierta en mayo. «Va ser complicado terminar en tiempo con esta segunda huelga, a no ser que efectúen rápido el pago de las nóminas y no sabemos si eso será así», añade el presidente. Lo que sí es seguro es que esta situación afectará de una manera irreparable a la empresa y a los ciudadanos de muchos municipios.