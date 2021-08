El partido de la oposición de Valsequillo Asamblea Valsequillera ha decidido abandonar la Junta de Portavoces de la corporación municipal por entender que se ha convertido en un «órgano florero que el alcalde mueve a su antojo». El portavoz de AV, Juan Carlos Hernández Atta, denuncia que «no están para perder el tiempo, ni para hacerle el juego a nadie” .

Aunque este órgano fue creado a principios de la legislatura 2015-2019 a iniciativa del regidor, Francisco Atta, para contar con un foro de diálogo entre los portavoces de todos los partidos con representación en el pleno para abordar los temas importantes del municipio, sin embargo, tal y como denuncia el portavoz de Asamblea Valsequillera durante la pasada legislatura, sólo se reunió para abordar el problema de la falta de diálogo entre la Policía Local y el grupo de gobierno, para tratar de favorecer una negociación que cristalizó, en 2018, con la firma de un acuerdo.

A este respecto, Hernández Atta señala que “aunque no se cumplió el calendario de reuniones, se hizo un gran trabajo, para alcanzar un acuerdo beneficioso para el municipio, en materia de seguridad, con el compromiso de ampliar la plantilla de la Policía Local”.

Insistencia

No obstante, añade el portavoz de Asamblea Valsequillera que alcanzado el acuerdo con la Policía, la Junta de Portavoces no se volvió a convocar durante la legislatura, a pesar de la insistencia de los grupos de la oposición. Asimismo, comenta que a comienzos de la actual legislatura, volvieron a insistir en la necesidad de recuperar el trabajo de la Junta de Portavoces. Sin embargo, sólo se convocó para abordar la situación de la pandemia. “El alcalde sólo nos convoca cuando busca el apoyo de la oposición para temas delicados, como fue el caso de la Policía Local, pero no para hacer seguimiento de los acuerdos o para escuchar nuestras propuestas como para el presupuesto de 2021», insiste.