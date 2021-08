El grupo político PP-AV en San Bartolomé de Tirajana ha criticado la situación que están viviendo los vecinos de la urbanización Los Jardines debido a las obras que se estaban realizando por encontrarse paralizadas. «Ante este panorama, instamos a la alcaldesa en la sesión plenaria de marzo para que tomase en consideración todas estas inquietudes vecinales y que sin más dilación recondujese la situación para que la urbanización estuviese operativa conforme al proyecto lo antes posible», afirmó la portavoz , Elena Álamo.

PP-AV recuerda que «el proyecto consiste en la demolición de las aceras y bordillos, colocación de la red de telefonía para poder dotarla de fibra óptica, obras de drenaje de manera que solucionen los problemas de inundaciones que han sufrido vecinos, reasfaltado y señalización».

Sin embargo, resalta que la obra «una vez terminada no coincide con el proyecto inicial, por lo que exigimos que se revise la ejecución de las mismas», aseveró Álamo. «De igual manera exigimos que se practiquen los rebajes de las aceras y por ello que no se paguen las certificaciones pendientes hasta que no se ejecute correctamente».