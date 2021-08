Casa Pastores y Cruce de Sardina quedan conectados por una vía peatonal

Los peatones y viandantes de todas las edades de Casa Pastores ya pueden caminar de forma cómoda y segura por la construcción de una acera hasta el Cruce de Sardina, ambas poblaciones del municipio de Santa Lucía de Tirajana, exactamente hasta la rotonda que une la carretera GC-65, las avenidas de las Tirajanas y la del Norte, y la calle de Fernando Guanarteme. Y en el otro sentido.

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha concluido esta obra de instalación de la acera desde El Cruce de Sardina hasta Casa Pastores, y con un presupuesto de unos 97.700 euros. La empresa que logró la adjudicación construyó en agosto esta acera que tiene una longitud total de 415 metros, así como 2,50 metros de ancho. El pavimento es antideslizante.

De esta manera, los vecinos y vecinas de Casa Pastores, barrio que había cerrado 2020 con una población de 3.602 personas, han conseguido la accesibilidad a pie, sin tener que depender del vehículo, al Cruce de Sardina, y a lugares concretos, como el centro de salud de Vecindario, la Biblioteca Central de Vecindario y un gran número de tiendas, establecimientos o servicios que no cuenta en su barrio.

El hecho de contar con sendero adecuado y seguro para los peatones era una reclamación vecinal de hacía muchos años porque los transeúntes sólo contaban con un camino de tierra, convertido en arcén de la carretera general GC-65, con dirección al pueblo de Santa Lucía, y por el que se transitaba con más dificultad en invierno por la lluvia y el barro.

El alcalde Santiago Rodríguez destacó que con esta inversión “se ha dotado de una acera a una zona del municipio que hasta ahora contaba con una acera insuficiente, dando el adecuando espacio para que sea transitable para los peatones y creando una conexión entre el Casa Pastores y el Cruce de Sardina».

«De esta manera, con esta nueva acera con pavimento antideslizante, hemos conseguido que los vecinos de Casa Pastores caminen por un espacio digno y en circunstancias adecuadas para la seguridad de todos”, agregó.

Por ello, con la conclusión de dicho tramo peatonal que faltaba, que es la que une las dos citadas poblaciones, ahora el viandante puede caminar también entre el Cruce de Sardina y el cementerio de Sardina, ya que desde los dos puntos ya existe una acera que une los 3,5 kilómetros de distancia que tiene aproximadamente.

Así, la Corporación local ha finalizado este recorrido peatonal que «desde el cruce de Sardina, pasando por Casa Pastores, Calero Bajo, Sardina y hasta el cementerio parroquial. Se trata de mucha población, y de una opción importante y segura para todos los vecinos que no tienen coche, o no quieran depender de él o sólo quieran hacer deporte trasladándose a pie. Y ellos ya no están aislados», señaló el regidor Santiago Rodríguez.

Por otro lado, otras obras y los proyectos están en marcha en el Cruce de Sardina durante este mes de agosto, como la reforma que se ha iniciado en la Biblioteca Central de Vecindario o las obras de colocación de una marquesina en la parada de taxis del centro de salud de Vecindario.