Una reclamación frena subvenciones al Deporte por casi un millón de euros

La iniciativa de los populares retrasa el pago de las 25 subvenciones a otros tantos deportistas y entidades hasta que la reclamación sea resuelta por el Pleno del Cabildo, previsiblemente a finales de septiembre, y responde a una reiterada advertencia de los partidos de la oposición de que no se agrupen en una única votación las ayudas que van a salir por unanimidad con otras que puedan ser rechazadas por alguna de las formaciones políticas.

En el escrito registrado ayer, el portavoz del PP, Marco Aurelio Pérez, especifica que la reclamación se formula por un claro incumplimiento de lo previsto en el Artículo 170 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en dicha ley.

«En el caso en cuestión es fácil deducir que la fase de exposición al público de esta modificación presupuestaria no está ejecutando de ninguna de las formas previstas en la normativa, ya que la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones tanto del Instituto Insular de Deportes como del Cabildo aprobado en el pleno celebrado el pasado 30 de julio no ha pasado por el denominado trámite de exposición al público conforme establece la normativa vigente y se recoge en el apartado tercero de la propuesta de acuerdo del asunto en cuestión», señala el escrito.

Además, según sostiene el PP, tal como se desprende de la memoria en la que se sustenta el acuerdo «existen al menos dos propuestas de subvenciones (la 3 y la 10) que intentan burlar la normativa, bien en cuanto al ámbito fiscal o al ámbito de la contratación».

La primera es la que hace referencia a Maspalomas Gran Canaria Marathon, que fija como entidad beneficiaria a DG Eventos, S.L. «Es una cuestión que no alcanzamos a comprender, ya que en la misma Memoria se indica que la entidad organizadora es el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y que el importe del proyecto se cifra en 2.142.857 euros», señala la reclamación, que subraya que «no es posible conceder una subvención de 150.000 euros a una entidad privada, DG Eventos S.L., cuando el organizador es una entidad pública, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; a la vez que señalamos que un proyecto por importe de 2.142.857 euros para poder desarrollarse por una entidad privada tiene la obligación de hacerse conforme a la normativa de contratación pública».

Los 25 deportistas y clubs beneficiarios deben esperar a que el Pleno resuelva la reclamación

La segunda subvención cuestionada en la reclamación de los populares es la que hace referencia al Campeonato de España Rallye en Tierra 2021, que fija como entidad beneficiaria a JCQuintanaMotosport, S.L., por un importe de 60.000 euros. «Sin entrar en las consideraciones de que en el pasado Rallye Gran Canaria y en un coche que utiliza el piloto Juan Carlos Quintana González (Porsche 911), el señor consejero con bota, mono y casco rotulado a su nombre, pilotó el mencionado vehículo haciendo de coche 0, aquí lo que nos encontramos es la fórmula utilizada para conceder una subvención», apunta el documento.

«En la memoria -continúa la reclamación- se nos dice que se solicitó el 4 de marzo de 2021 y que la actividad deportiva de la empresa Motosport contribuye a la promoción deportiva del automovilismo con fines comunes de fomento al de este Organismo, además de generar notoriedad y potenciar la imagen de Gran Canaria, Isla Europea del Deporte, a nivel local, regional y nacional, como destino deportivo seguro de práctica deportiva en general y en particular del automovilismo. Ello, basado en un fuerte impacto en medios on line y off line del mundo del motor y también en medios generalistas para reforzar el conocimiento y recuerdo de la marca Gran Canaria».

Ambas cuestiones, subraya el PP, «no dejan de sorprender», y resalta hasta tres motivos para sospechar de esa subvención. La primera es «JCQuintanaMotosport, S.L aparece en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 58 de 26 de marzo de 2021 como una sociedad unipersonal cuyo socio único y administrador único es el Sr. Quintana González, Juan Carlos, que no es otra persona que el piloto de rallyes que participa en las diferentes pruebas que se pretenden subvencionar».

En segundo lugar, relata que «también es fácil observar que si la entidad [se creó] en la referida fecha, cómo es que la memoria para justificar la subvención nos habla de la ‘actividad deportiva’ de la empresa de referencia».

«Podíamos enumerar más contradicciones, pero baste sólo con añadir que habla la memoria de Campeonato de España Rallye en Tierra 2021, pero viendo el cuadro de pruebas que dice que participará, al menos cuatro son en asfalto y por tanto nada tiene que ver con la tierra».