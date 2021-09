El Ayuntamiento de Teror no cerrará este año la carretera GC-21, los días 7, 8 y 12 de septiembre. El 7 de septiembre, víspera de la festividad del Pino, patrona de Gran Canaria, no se celebrará la tradicional ofrenda romería ni habrá ningún tipo de evento especial, por lo que se pide a la población que no acuda al municipio de forma masiva.

Debido a la supresión de actos en los días principales de la festividad, no habrá un despliegue especial de efectivos, pero en previsión de que acuda más gente de la que se recomienda, teniendo en cuenta el nivel de alerta 3 por Covid-19 en la que se encuentra Gran Canaria, se contará con los dispositivos necesarios para garantizar que se cumplan las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad.