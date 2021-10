La Isleta recrea el chapuzón nocturno y Guanarteme se engalana con música

La Isleta y Guanarteme se llenan de voladores. Los barrios de Las Palmas de Gran Canaria celebran sus actos tradicionales en estos días, como la conmemoración de la batalla naval y una simulación del tradicional chapuzón. Pero los actos festivos se extienden a otros muchos municipios grancanarios, a los que llegan los conciertos, las obras de teatro, actividades infantiles y los actos por el aniversario de Tomás Morales, en Moya.

Las Palmas de Gran Canaria

El barrio de Guanarteme abre hoy los actos populares por la fiesta de El Pilar, que se prolongarán hasta el martes, con la Plaza de la Música como escenario central. La agenda arranca a las 22 horas con el concierto “Toda una vida” de Miguel Jorge, que contará con la narración de Roberto Herrera.

Mañana sábado está dirigido a los niños, con las actividades musicales previstas por la asociación de empresario (AEPY) en la Plaza del Pilar a partir de las 10.30 horas. Posteriormente, se vivirá otra velada musical, en este caso con La Noche de la Trova, que engalanará el entorno del Auditorio y Las Canteras con sus acordes a las 21.30 horas.

El domingo, a las 12 horas, el mundo circense volverá a acercarse a los más pequeños con ‘El Circo de los niños’.

Al día siguiente, el lunes 11, el escenario se cubrirá desde las 21:30 horas con el humor de Kike Pérez y Omayra Cazorla, concluyendo la jornada con los fuegos artificiales que iluminarán el cielo capitalino a partir de las 12 de la noche.

El programa se complementa con el Campeonato Open de Surf y Body Board que se celebrará del 8 al 12 de octubre en la playa de La Cícer. Se trata de una prueba oficial de la Federación Canaria de Surf dentro del circuito canario, en las categorías masculina y femenina de open.

La Gala Drag El Pilar servirá de colofón, el martes a las 21 horas. Para asistir a los eventos populares del programa, se podrán adquirir las entradas a través del portal digital tureservaonline.es hasta completar el aforo establecido.

Por su parte, continúan los actos de las Fiestas de La Naval, en la Isleta. A las 20.30 horas tendrá lugar una recreación del tradicional chapuzón nocturno desde el escenario (la situación actual impide hacerlo en la playa). Será en la plaza de Nuestra Señora de La Luz. A las 21 horas, y en el mismo lugar, empieza el concierto ‘Chan Chan, celebrando buena vista social club’, con Totó Noriega.

La agenda festiva será más intensa mañana sábado con la Festividad de La Luz. Los jardines del Castillo de La Luz abren a las 10 de la mañana con una exposición que reúne material militar del Regimiento de Artillería Antiaérea 94. A las 11 horas se pone en marcha en el Club Victoria en Las Canteras el torneo de dominó. A las 12 horas se escuchará el repique general de campanas de las parroquias de La Isleta, saludando a la patrona de la parroquia matriz. A las 18 horas, en los jardines del Castillo, tiene lugar la conmemoración de la batalla naval que se registró en 1595, y que fue defendida por la artillería del momento desde el castillo defensivo. Asiste el citado Regimiento de Artillería. A las 18.15 horas se producirá en la calle Juan XXIII el traslado de la llama simbólica que dio origen al nombre de La Luz, a cargo del Grupo Logístico XVI, desde el antiguo límite parroquial (Viejo Campo España) hasta la parroquia matriz.

A las 20 horas La Naval anima al apagón general del barrio y encendido de velas en solidaridad con los más necesitados.

A las 21 horas, en la plaza, la gala de elección de la reina y sus damas de honor. Actuarán el Ballet Interdance, Grupo Deluxe, Ayoze Gutiérrez, Danyssel y Musically.

Los actos continúan el domingo. A las 11 horas con el torneo de dominó en el Victoria. A las 17.30 horas será la gala de elección de la reina infantil de La Naval en la plaza de La Luz. Actúa la Academia de Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez.

El lunes, a las 21.30 horas, concierto de Miguel Jorge, de Armonía Show, con su ‘Toda una vida’.

Y el martes, en los jardines del Castillo, juegos infantiles de 11 a 14 horas, con la actuación de Rafaelillo Clown, ‘Cuentacuentos’. A las 20 horas en la Plaza, gala ‘Recordando a Xayo’, un desfile de variedades con Aragüimé, y los transformistas Elba y Pedro Daktari.

Por último, el miércoles se ha organizado una escala en hifi en la Plaza que se inicia a las 20 horas.

Firgas

José Juan Hernández traslada al espectador al Aconcagua, Mont Blanc y Toubkal, dentro del ciclo “Firguenses por el mundo». Hernández Perdomo protagoniza la novena sesión del ciclo de audiovisuales dedicados a los viajes. La sesión se desarrollará hoy a las 19 horas en el Centro Socio-Cultural La Casa Verde, de Firgas, situada en la calle Los Berreros, Nº 2, con la Charla-Audiovisual “En 3 montañas (Mont Blanc, Aconcagua y Toubkal)”. Además de mostrar las fotos de estos viajes contará sus anécdotas.

Santa Brígida

La sala de exposiciones Lola Massieu de Santa Brígida presenta la muestra del artista Víctor Jesús García Martínez, Leiko, titulada ‘Homínidos extintos’, que podrá verse hasta el 29 de octubre. Puede visitarse de manera gratuita de lunes a viernes de 10 a 13 horas, y los martes y los jueves, de 18 a 20 horas. La muestra ya ha pasado por San Bartolomé de Tirajana, Telde Firgas y Artenara.

San Mateo

La sala de exposiciones ‘La Caldereta’ de San Mateo estrena hoy la muestra colectiva ‘La piel tiene sus razones’, que reúne la obra de las tres fotógrafas Olga Díaz, Sonsoles León y Celia Peñas, a la que se suman las voces de las poetas Ana Brito, Soraya Rodríguez y Elia Verona. Podrá visitarse hasta el 23 de octubre, de lunes a viernes, y de 9 a 14 horas y de 18 a 20 horas. También los sábados, de 9 a 14 horas.

Moya

Unos 85 coches participarán mañana en la 17º Subida Villa de Moya, organizado por el CD. Azuatil, y que se disputará este en el trazado original de 7,012 kilómetros entre el cruce de La Fragata y Jardín de Corvo. Los motores arrancan esta tarde en el casco con las verificaciones, y continuará el sábado con las tres mangas de la subida y el final en Fontanales, con la entrega de trofeos.

Telde

La historia del patrimonio hidráulico de David John Leacock (conocido como Mr. Leacock en el Norte) y las guerras que han tenido lugar a causa del agua son los dos temas que cierran las XI Jornadas de Cultura del Agua, bajo el título ‘Patrimonio y conflictividad’, que organiza la Casa-Museo León y Castillo de Telde con la colaboración de la Asociación Cultural El Bloque y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, en su sesión del agua. La primera de las conferencias del último día de las Jornadas será ‘David John Leacock, historia de un patrimonio hidráulico’, a las 18 horas. El ingeniero agrícola Augusto Álamo y el archivero municipal de Guía, Sergio Aguiar, sintetizarán los 239 años de la familia Leacock, centrada en dos sus miembros, John M. Leacock y David J. Leacock. Este periodo de tiempo abarca desde la llegada de la familia a Madeira, hasta la partida del último de sus miembros de Gran Canaria, creando en ese tiempo dos grandes imperios empresariales, uno en cada Archipiélago, aunque fue en Gran Canaria donde desarrollaron su imponente y modélico patrimonio hidráulico.

Por su parte, el ingeniero industrial y funcionario en excedencia del Ministerio de Justicia, Fernando Ojeda, imparte a las 19 horas la conferencia ‘El agua y las guerras’, en la que hará un repaso de los conflictos generados a causa del agua desde la Antigüedad, ya sean bélicos, económicos, sanitarios y de supervivencia. También incidirá en que los organismos internacionales alertan de las consecuencias del cambio climático con fenómenos de sequía extrema, contaminación, desertización, desertificación y deterioro del acceso al agua en calidad y cantidad suficientes, en un momento en el que la población del planeta está en creciente aumento. Ojeda también se adentrará en los nuevos conceptos que se han incorporado a nuestra vida diaria, como es el caso de la huella de carbono, la huella hídrica, objetivos de desarrollo sostenible y el ciclo integral.

En el mundo artístico, el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez de Telde tendrá hoy en su escenario al músico Michael Alonso. Será a las 20.30 horas.

Mañana le toca el turno al VI Festival Luis Natera, con un recital poético desde las 19.30 horas.

Y el domingo el Teatro Municipal abre sus puertas al rock, de la mano de Paper Kids. La cita será a las 12 horas.

Arucas

La Biblioteca Municipal de Arucas acoge hasta el 22 de octubre la Exposición “Caminando en Eslovenia”, del fotógrafo Alejandro Melián. Se podrá visitar en el Centro Municipal de Cultura de Arucas (calle León y Castillo, 5) de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

Mogán

Desde hoy y hasta el domingo la playa de Anfi acoge varios torneos de voley playa con participantes procedentes de varios países del mundo. Organiza Beach Volley Salitre con la colaboración con del Ayuntamiento de Mogán, el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria y el Club Voley Playa Net7, y con Marina Élite Sport Resort como principal patrocinador. Hoy será el Beach Volley Tournament International Master over 50, en categorías masculina y femenina. Hoy y mañana el IV Beach Volley Tournament International Master over 40; y, el domingo, el Beach Volley Tournament Marina Élite Master Cup over 40 mixto.

La carrera popular nocturna y la milla Villa de Agüimes echan a andar en la plaza del Rosario

Agüimes

A las 19.30 horas echa a andar la carrera popular nocturna y la milla Villa de Agüimes. La inscripción para la carrera de 5.000 metros cuesta cinco euros, y para el resto es gratuita. El punto de encuentro es la Plaza Nuestra Señora del Rosario.

Mañana están programadas algunas actividades infantiles entre las 17 y las 20 horas en el local social Montaña San Francisco.

El programa tiene un carácter gratuito para los niños continuará el domingo en el mismo lugar, de 11 a 14 horas.

Teror

El barrio de El Hoyo de Teror celebra este lunes y martes las fiestas patronales en honor a la Virgen de Lourdes, con tres actos que se desarrollarán en el local de la asociación de vecinos. El lunes por la “Noche de México”, con la actuación del Mariachis Peleón y Delioma Rodríguez, a las 20.30 horas.

Y el martes 12 de octubre tiene lugar la actuación de “Aníbal el Mago”, a las 17.30 horas.

Artenara

Este fin de semana tiene lugar la festividad de la Virgen de la Candelaria en Acusa, en Artenara. El templo se abre esta sábado, entre las 17 y las 20.30 horas, para la visita de los fieles.

Y el domingo será la solemne función religiosa, a las 12 horas.

Agaete

El Centro Cultural de la Villa estrena mañana sábado la exposición ‘Gran Canaria de serie de obra gráfica 2019. Permanece hasta el 23 de octubre, de martes a viernes de 11 a 13 horas, y las tardes de 19 a 21 horas (incluido el sábado en este caso).

Valsequillo

A las 18.30 horas se inicia el club de lectura Hypatia, que se extiende hasta las 20 horas. El punto de encuentro es el Teatro C.O. Jacinto Suárez Martel. Tras la lectura de un libro elegido, compartirán sensaciones y opiniones en grupo.

San Bartolomé de Tirajana

La agenda cultural del municipio prevé para mañana una exposición en el Centro Cultural Catillo del Romeral que lleva por título ‘Un pueblo, una fábrica, tejiendo juntos nuestra historial. Permanece hasta el 29 de este mes. Compartirá estancias con la muestra de Laudencio García Martín.

Mañana será Masdanza Dunas, en el mirador de las dunas de Maspalomas, a las 19 horas. Las nuevas promesas de la danza contemporánea presentan sus espectáculos en un marco natural, junto al mar y las dunas, con el atardecer de fondo. Las reservas se realizan de manera online en la web oficial del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias.

Ingenio

El espectáculo ‘Todo el Cielo’, en el que el doctor en Filología y verseador Yeray Rodríguez hace una selección de 20 composiciones de poetas canarios de diferentes épocas que, a través de sus versos, intentan dar respuesta a las grandes preguntas del ser humano. Llega este domingo al Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio. Las actrices Marta Viera y Ruth Sánchez recitan sobre el escenario las obras, a las que acompaña la música en directo del guitarrista Carlos Oramas. Las entradas están disponibles en entrees.es con un precio único de 10 euros. La función da comienzo a las 20.30 horas.

El espectáculo ‘Todo el cielo’, a la izquierda, llega este domingo al Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio. Arriba, una de las actividades infantiles que se celebrarán en el local social Montaña San Francisco, de Agüimes. Y, debajo, la casa y finca del histórico empresario agrícola del norte Mr. Leacock, en Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria), cuya historia se descubrirá en Telde. |