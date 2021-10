El Ayuntamiento de Teror, a través de las áreas de Servicios Sociales y Mayores, incrementa a partir de noviembre los servicios de ayuda a domicilio y aseo personal que viene prestando a las personas mayores del municipio. Con la incorporación de hasta cuatro nuevos auxiliares, el equipo de ayuda a domicilio estará formado por 9 personas que atenderán a los/as 65 usuarios/as que reciben ayuda en sus casas, para atender sus necesidades básicas.

Además del personal con el que cuenta la Concejalía de Servicios Sociales para atender la ayuda a domicilio, el Ayuntamiento ha contratado a una empresa externa para ampliar el personal, de manera que se pueda cubrir toda la demanda y al mismo tiempo incorporar más servicios a las personas atendidas, no solo en aseo personal y limpieza, sino también en acompañamiento, estimulación cognitiva, tramitación de gestiones o poder liberar al cuidador/a habitual.

En la actualidad se están prestando un total de 60 servicios destinados principalmente al aseo personal de las personas beneficiaras del Servicio de Ayuda a Domicilio, con una media de frecuencia de dos día a la semana, prestando un servicio de 45 minutos por persona. Hay que destacar que en la actualidad se ha incrementado la necesidad no solo del aseo personal, sino también de necesidades tan básicas como la elaboración de comida y la limpieza del hogar de aquellas personas mayores que viven solas y que no cuentan con ningún tipo de apoyo, que no sea el institucional, así como la necesidad de acompañamiento.