La Corporación local aspira a que haya una oficina municipal judicial

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, aseguró ayer en el pleno que «no se cesará en la pretensión y en el trabajo para que haya instalaciones judiciales» en el suelo del municipio, aunque el Ministerio de Justicia «no quiera construirlas».

El regidor destacó que «se trabaja en ello» y se refirió a que existe «un equipo de trabajo del Ayuntamiento y de la consejería de Justicia del Gobierno de Canarias.

Estas declaraciones las realizó Francisco García, tras las acusaciones por parte de Manuel Hernández, de la Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT), en relación a que el Ayuntamiento de Agüimes pedirá un partido judicial en su territorio, mientras que, a su juicio, «la desidia» de la Corporación santaluceña «no haya conseguido que hubiese partido judicial en el suelo que se cedió en 2006 y que recuperó».

Por su parte, la concejala Ana Gopar explicó que «ya existe partido judicial en Santa Lucía de Tirajana en el papel, con cuatro Juzgados de Primera Instancia, pero no físicamente en el terreno que se cedió para ello. La edil aclaró que no se trata de que haya o no partido judicial porque «el Ministerio de Justicia no quiere invertir en construcción, sino que tengamos una instalación judicial».

Ana Gopar, igual que el alcalde, ven la opción a que exista una oficina municipal judicial, tras cumplir una serie de requisitos, como que no se cuente con tribunales de instancia u oficinas de justicia, como sí existen en Telde.

«Se trata de una oficina en la que se podría tramitar el 80 por ciento de las actuaciones procesales que se hacen hoy en día en los juzgados, como la toma de declaraciones o la oficina para las víctimas», afirmó Gopar, quien agregó que a falta de que la Administración central invierta para construir el edificio, pues «nosotros haríamos a cargo de fondos europeos uno de servicios múltiples, en el que no sólo estuviese esa oficina judicial. El Ministerio sólo tendría que dotarlo de personal e infraestructura interna».

La concejala se ha reunido recientemente con la viceconsejera de Justicia del Ejecutivo canario, Carla Vallejo, para tratar sobre este tema y respecto al anteproyecto de ley de la organización judicial. «El Gobierno canario sí contempla que aquí haya una oficina municipal judicial», concluyó.