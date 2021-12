El presidente de la Cámara pide «estímulos» y no desincentivar a los empresarios

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet Ferrer, pidió este jueves mayores apoyos para la clase empresarial a fin de impedir que se estanque la economía nacional. «Es momento de que los empresarios reciban ánimos y estímulos y que n sean desincentivados», dijo, durante su conferencia magistral en el Foro de Turismo. Bonet Ferrer reconoció que la recuperación económica será más lenta de l esperado influenciada por la nueva variante Ómicron, pero también por la inflación. De hecho los servicios de la Cámara han rebajado las previsiones iniciales de crecimiento del 5,7 al 4,9% para 2021 y del 6,2 al 5,5% para el próximo ejercicio económico. No obstante, sostuvo, «la recuperación ha empezado, ya está aquí y tiene en los fondos Next Generation una esperanza real". «Pero nos enfrentamos a una recuperación que será más lenta y débil de lo esperado. Espero que en Canarias afecte menos porque tiene oro en forma de sol en un momento en que Europa está con nieve y es un lujo del que no puede prescindir».

Bonet Ferrer sostuvo en su intervención que el turismo ha sufrido el peor daño, había empezado a recuperarse tímidamente este año y ahora ha vuelto a ser golpeado por Ómicron pero lo va a superar. «Vamos a estar al 50% del récord de 2019», señaló. Y para eso, dijo, «la conectividad aérea es un asunto crucial por el que debe batallarse» porque el turismo es un «sector estratégico. «Dicen que España debe reindustrializarse y me parece bien, pero el turismo no debe perjudicarse en absoluto; porque vivimos del turismo, no en sentido estricto, pero sí toda la economía que este sector arrastra». Para el presidente de la Cámara de Comercio el Plan Nacional de Modernización y Competitividad del Sector Turístico es «bueno porque hay 3.400 millones de euros» pero considera que es insuficiente «porque el turismo debe ser atendido y no lo está siendo en la medida oportuna; se le debe atender en función de lo que aporta a la economía».