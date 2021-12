El Ayuntamiento de Valsequillo ha comenzado a implantar un sistema de iluminación en el municipio que consiste en la instalación de luces LED alimentadas con paneles solares, con el objetivo de llegar a zonas que no cuentan con red de alumbrado público porque el tendido, bien aéreo o subterráneo, no llega hasta estos lugares. Para su instalación no hay que realizar canalización de alumbrado público.

Con este sistema se pretende llegar con nuevos puntos de alumbrado a aquellas zonas diseminadas del municipio y a núcleos pequeños aislados de viviendas donde el alumbrado público no existe, o existe de forma muy deficiente. Un nuevo alumbrado que ha llegado a las calles: Maestro Daniel Pérez, El Risco, Carrizo (Avda. de Los Almendros) y también a las zonas de Hoya León y El Cardón.