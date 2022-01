El PSOE de Santa Brígida presentará un recurso para impugnar el pleno de este viernes

Este viernes, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Brígida aprobó adjudicar el nuevo contrato del servicio de recogida de residuos municipales, limpieza viaria y mantenimiento de soterrados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ayagaures Medio Ambiente-Ferretería Las Casillas, al ser la oferta mejor valorada de las cuatro que han concurrido al proceso de licitación.

https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2022/01/14/santa-brigida-adjudica-servicio-limpieza-61575913.html

El PSOE de Santa Brígida critica la actuación del Partido Popular (PP) y el alcalde de la Villa al que califican, en un comunicado, que "recuerdan a Carmelo Vega".

Los concejales de la oposición, Ando Sataute, así como el portavoz del Partido Socialista, Antonio Cabrera, han abandonado el pleno en bloque antes de que se abordara el único punto en el orden del día. Esta decisión ha venido motivada porque la sesión no se convocó de forma telemática, explicó la portavoz del Grupo Municipal Ando Sataute, Rosalía Rodríguez.

"Una vez empezado el pleno solicitamos la justificación de la urgencia para convocar el pleno con solo 12 horas de antelación. No sabemos si el hecho de que la Secretaria del Ayuntamiento esté de vacaciones ha tenido algo que ver. La respuesta del alcalde ha sido que lo ha convocado porque así lo ha considerado, es decir, no se vencía ningún plazo, no había ninguna urgencia, no pasaba nada por hacerlo la próxima semana y más, sabiendo que la licitación empezó en marzo de 2021. Mucha prisa no se habían dado hasta ahora", critican desde la formación socialista en la que califica esta acción como un "atropello democrático" al estar dos miembros de la oposición aislados al haber dado positivo en COVID-19.

La formación anuncia que presentará, a principios de la próxima semana, un recurso para impugnar el pleno. "Esto está muy cerca de la prevaricación y es algo que no podemos volver a permitir en Santa Brígida", añaden en el mencionado comunicado.