Los bomberos y Emergencias se enfrentan por 10 días de trabajo

Las condiciones de trabajo de los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, y fundamentalmente el número de días que trabajan al año, se ha convertido en el asunto que bloquea ahora las negociaciones y el diálogo entre los representantes sindicales de los bomberos y el consejero del Cabildo de Gran Canaria y presidente del Consorcio, Pedro Justo Brito. Los primeros entienden que deben ser 57 días de trabajo, en cambio la Corporación insular que se trata de 67 jornadas.

El pasado martes había convocada una reunión entre ambas partes para tratar la negociación, pero el consejero la suspendió. Pedro Justo critica a los trabajadores de «judicializar» el diálogo, «por eso no cabe negociación, hasta que se resuelva jurídicamente».

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncian «una actitud obstaculizadora y bloqueadora de la negociación por parte de la dirección del Consorcio».

El consejero Pedro Justo explicó ayer a este periódico que «en junio de 2021 se dictó una sentencia que obligaba al Consorcio cambiar las condiciones de trabajo, y entre ellas las horas anuales de trabajo. Por ello, se sacó un decreto con esos cambios. Los trabajadores no estaban de acuerdo con el contenido del decreto y reclamaron. El 17 de diciembre hubo la respuesta del Juzgado que consideraba que el decreto cumplía con las condiciones de trabajo que legalmente hay que establecer». «El lunes me informa nuestra asesoría jurídica que los trabajadores vuelven a reclamar. Como ellos judicializan el tema, suspendí la reunión», agregó Justo Brito.

«La sentencia establece que deben ser 67 días. Y eso ya supone un esfuerzo. De los nueve millones de presupuesto anual, tendremos que añadir entre 1,5 y dos millones por el cambio. El número de días marca todo, los turnos, las vacaciones y demás», explicó.

El abogado Luis Miguel López, de López Castelo Abogados, quien representa a los bomberos, manifestó que «el auto dictado en ejecución de sentencia no es firme y el mismo incurre en un error evidente porque contradice las cuatro sentencias del Tribunal Supremo, que concluyen que los bomberos no tienen una jornada ordinaria, sino una jornada especial a turnos. De hecho, esas sentencias señalan que cuando entró en vigor la Disposición Adicional 71 de la Ley de Presupuestos de 2012, los bomberos ya trabajaban 57 guardias anuales, por lo que las modificaciones de jornadas realizadas eran ilegales».

Pandemia

El presidente del Consorcio, Pedro Justo, aseguró que «los ciudadanos pueden estar tranquilos porque se cumplen todos los servicios y no hay ninguna zona descubierta, a pesar del covid y el absentismo laboral del 20 por ciento de los bomberos. Hay mucha precaución, grupos burbuja y no se ha producido en la plantilla ningún caso positivo, que yo sepa».

José María Monzón, portavoz y presidente de la Junta de personal del Consorcio, declaró que «hay una merma en el servicio porque casi todos los días hay personal afectado porque tienen un positivo en covid y no puede ir a la guardia. Hay abandono y desidia del Consorcio porque desde mayo de 2021 no se reúne el comité de seguridad y salud, y no se renuevan las medidas propias contra el covid. En los parques todos tenemos que compartir aseos, duchas y dormitorios, y no se aplican más medidas. No podemos estar las 24 horas con las mascarillas».