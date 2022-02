Agentes de la Guardia Civil se quejan de la suciedad del puesto principal

Los agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Agüimes vuelven a exigir que se adopten urgentemente las medidas necesarias para acabar con «el mal estado y la suciedad» que presenta las dependencias y que obliga a que sean los efectivos los que tengan que limpiar las instalaciones. Desde el pasado mes de febrero de 2021, se remite a la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas quejas de manera periódica alertando de la «insalubridad» en la que se debe prestar el servicio a la ciudadanía, con un serio riesgo de insalubridad «por la acumulación de basura, tanto en las papeleras como en el suelo, a lo que se une el mal estado de los baños de los calabozos, que muchas veces no pueden ser usados por los detenidos, ni tampoco los que están a disposición de los agentes y la ciudadanía, que se encuentran sin luz y en muchas ocasiones sin papel higiénico y de mano».

Además, las dependencias suman otras deficiencias y diversos problemas derivados del mal mantenimiento, como humedad en las paredes y la presencia de cables sueltos en el techo o la rotura de la puerta del cuartel.

Algunas fuentes consultadas apuntan que los informes que se envían desde Agüimes no han tenido una respuesta que ponga fin a la precaria situación en la que deben trabajar los agentes, y recuerdan que un ciudadano, hace sólo unos días, al finalizar un trámite, regresó al cuartel con un fregasuelos para colaborar en la limpieza del suelo.

Asimismo, señalan que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza, tanto la antigua como la nueva, cuyo contrato es de cobertura nacional y depende de la sede central de Madrid, dispone únicamente de una hora para efectuar la limpieza del cuartel, un tiempo insuficiente para que el servicio sea completo y óptimo. El servicio de una hora ya no se cumple en la actualidad, como indican las mismas fuentes, ya que ahora, de la adjudicataria «viene un trabajador, hace acto de presencia y se va».

La Comandancia asegura que «hay manipulación» sobre la falta de limpieza y de mantenimiento

A finales del pasado mes de enero, efectivos del instituto armado de Agüimes ya mostraban a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sus quejas y afirmaban estar hartos de trabajar en tan precarias condiciones. Desde AUGC, se resaltó que «la situación de suciedad pasa en todos los puestos principales y dependencias de la provincia de Las Palmas. El de Agüimes es uno de los más graves».

«Solventado»

Desde la Comandancia de Las Palmas, las fuentes consultadas indicaron ayer que «en relación a la limpieza se tomaron las medidas oportunas y está solventado. No depende directamente de la Comandancia al tratarse de un contrato sobre la limpieza de ámbito nacional, que se decide y se firma en Madrid. En enero comenzó una nueva empresa adjudicataria. Hay que darle su tiempo». Respecto al mantenimiento, se respondió que «existe un mantenimiento periódico y la puerta principal ya no está rota, se solucionó. Por su peso y características, ya no es eléctrica, sino manual». «Todo ésto no es noticia. Es algo manipulado. Acudir a los medios de comunicación no es la mejor manera de informar, ni de solucionar los problemas», concluyeron dichas fuentes.

El 18 de abril de 1963 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un decreto en el que se ordenaba la construcción de la casa cuartel de Agüimes. Tras reformas y ampliaciones, el edificio se compone ahora del puesto principal en una planta, con oficinas y secciones; y viviendas en tres plantas.