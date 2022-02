Vuelven las hamacas a Maspalomas y Playa del Inglés con la ayuda de GPS

A las doce de la mañana en la playa de Maspalomas, junto a la Charca, ya estaban ayer, perfectamente alineadas, unas 150 hamacas y 75 sombrillas, la mitad de las que habían antes de que se retiraran. Tras dos años sin ofrecer este servicio, primero por la pandemia y después porque el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no decidía a qué empresa le encargaba la gestión, los operarios de la empresa Perfaler se afanaban en distribuir con total precisión las tumbonas y parasoles. Se ha tenido que recurrir a un GPS para posicionarlas en el sitio exacto que ha fijado la Demarcación de Costas en la concesión que ha otorgado al Ayuntamiento para que se encargue de los servicios de temporada en Maspalomas, Playa del Inglés, El Cochino y Meloneras.

La labor resultó doblemente laboriosa porque, como explicaba el edil de Playas, Tito Herrera, de un lado, ha habido que cumplir con las coordenadas en cada sector de la playa que ha dado Costas, que hará una inspección en unas semanas para vigilar si se han respetado, y de otro, con las distancias que hay que seguir debido a la pandemia del coronavirus. Un metro y medio entre cada pareja de hamacas, y dos metros en los pasillos, es a lo que obliga la norma sanitaria, a lo que hay que añadir la instalación de unos carteles para indicar la entrada y la salida a cada sector.

De momento, se han colocado unas 1.000 hamacas y 500 sombrillas entre las cuatro playas, distribuidas en tres sectores de Maspalomas, cuatro de Playa del Inglés, uno en El Cochino y otro en Meloneras, para lo que se ha contado con la ayuda de un tractor que las iba trasladando desde los camiones. A lo largo del día de hoy se van a reanudar estas tareas hasta completar las 1.550 tumbonas y la mitad de parasoles, mobiliario que parece recién estrenado aunque es el mismo que se retiró por la pandemia, pero que con el cambio de lona y una buena limpieza, que han supuesto un coste unos 90.000 euros, ha quedado como nuevo.

Pese a que ayer soplaba el viento, y que todavía el servicio no estaba en funcionamiento, enseguida se acercaron los primeros turistas a tumbarse para disfrutar de unas hora de sol. Será a lo largo de la semana cuando se empiece a cobrar el alquiler, que se tiene que abonar con tarjeta de crédito.

Entre tanto, desde el centro comercial Oasis, Antonio Pérez, declaraba desde su negocio de restauración que «ya era hora de que volvieran las hamacas a Maspalomas». El presidente de este centro comercial festejaba el nuevo ambiente que invadía ayer la zona más próxima al Faro, y explicaba que muchos clientes le han estado llamando en este tiempo para saber si había hamacas para si no reservar en un hotel cercano habitaciones con piscina. A lo largo de estos dos años ha tenido que escuchar las quejas de turistas y clientes que le preguntaban porqué no había tumbonas en la playa, cuestión que zanjaba diciendo que era por el covid porque en realidad «le fastidiaba dar detalles y contarles que era una cuestión que no habían resuelto los políticos que gobiernan el Ayuntamiento».

Precisamente, el concejal responsable del Litoral de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez, manifestó en este sentido, que la recuperación del servicio de hamacas es un hecho importante por tres motivos fundamentales puesto que «supone reactivar un servicio primordial para Maspalomas como destino turístico, porque recuperamos una importante fuente de ingresos para el Ayuntamiento, y en tercer lugar, no menos importante, se hace reincorporando a los 41 trabajadores que estaban ya en el servicio antes de la pandemia”.