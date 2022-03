La pregunta de muchos alumnos del sureste: "Qué carrera universitaria tiene más salida"

«La gran mayoría de los chicos y chicas tiene las mismas dudas de siempre. Los de Primaria no saben qué van a estudiar después, en la universidad, como les pasa a muchos de Secundaria. Hay bastantes alumnos de Bachiller que tampoco saben, incluso de segundo que aún lo desconocen. Por eso los orientamos en segundo y por eso estamos aquí, en Vecindario, para aconsejar y orientar». Así se explica Antonio Sánchez, coordinador del Servicio de Información del Estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que durante la mañana de ayer atendió, junto a sus compañeros y compañeras, a numerosos jóvenes fueron para informarse sobre los estudios universitarios en la IX Muestra de Educación. Despertar de vocaciones.

Más de un millar de alumnos y alumnas acudieron ayer este encuentro educativo, organizado por la concejalía de Educación y con la colaboración de la ULPGC, que se hizo en la trasera del teatro Víctor Jara, en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Entre más de veinte puestos, se encontraban las facultades de la ULPGC de Traducción e Interpretación, Filología, Ciencias del Mar, y la de Geografía e Historia; como las escuelas universitarias de Ingeniería Industrial y Civil, de Ingeniería Telecomunicación y Electrónica, la Escuela de Turismo de Lanzarote, y la de Arquitectura; y los Institutos de Educación Secundaria (IES) Josefina de la Torre Formación Profesional (FP) Básica, IES Doctoral, IES Ana Luisa Benítez, IES Santa Lucía FP Electrónica y el IES La Minilla, entre otros.

«Muchos preguntan respecto a la prescripción a la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), como también sobre qué titulaciones tienen las notas de corte más altas. Una pregunta que se hace mucho es ‘cuál es la carrera universitaria donde se tiene más oportunidades para trabajar, más salida», explica Antonio Sánchez.

Respecto a esa última pregunta que se plantea con mucha frecuencia, el coordinador del servicio de información recomienda que no sigan ese criterio. «Considero que el hecho de tener más salida laboral no tiene importancia, sino que realmente les guste esa carrera», señala, al tiempo que puntualiza que «aunque sea elegida una con muchas oportunidades de trabajo, son muchos alumnos los que no la terminan. Ingeniería, por ejemplo, es una carrera en la que hay que estudiar bastante y hay que tener una buena base, y tiene que gustar».

La postura de muchos chicos y chicas a los que se les preguntó era, al menos hasta ayer, de no saber qué estudiar, por unas u otras razones, ni tampoco que criterios tomar para que sea la mejor decisión, aunque había excepciones. Moisés Santana, de 15 años, alumno de 4º de Educación de Secundaria Obligatoria (ESO) del IES Gran Canaria, reconoció al principio de su visita a la muestra que «no tengo claro que estudiaré, ni lo que me interesa más».

Pedro Díaz, compañero de clase del instituto, también de 15 años, señaló que «en un principio me interesa Arquitectura. Ya veré». Nicole Álvarez Králová, también de 4º de la ESO y del mismo centro educativo, tiene interés por formarse en Psicología. «Ya sé que no se imparte en la ULPGC, sino en la Universidad de La Laguna (ULL), en Tenerife. Me llamó la atención la información que me dieron en el puesto de la Facultad de Filología, y también la de Traducción e Interpretación. Estoy un poco perdida porque en el instituto tampoco nos explicaron qué íbamos a hacer aquí [en la muestra educativa]. Haré Bachillerato».

En cambio, su compañera Janny Guerra, de 16 años, lo tiene muy claro: «quiero ser policía, estoy segura. Me gusta mucho esa profesión. Estudiaré Bachillerato». Elena Sosa, de 15 años, quiere estudiar Artes Plásticas, que se imparte de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, pero «Las Palmas de Gran Canaria está muy lejos. No lo tengo claro».

En relación a dónde se encuentran los campus universitarios de la ULPGC, el coordinador del servicio de información al estudiante, Antonio Sánchez, indicó que «en ellos hay también alumnos procedentes del Sureste y del Sur de la Isla. No tienen tanto problemas para ir, como sucedía antes. Hay buenos accesos, como líneas directas y buenos servicios de la compañía de guaguas Global. Sí, hay que levantarse antes, pero vale la pena hacerlo para el futuro».

«Salir a la calle»

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, consideró «fundamental» que facultades y escuelas universitarias participen en este tipo de encuentros educativos porque «hay que sacar la universidad a la calle y no estar en burbujas de cristal, y así nos relacionarnos las distintas instituciones, para buscar un mismo objetivo: formar lo mejor posible a nuestro juventud».

Lluís Serra recordó que actualmente la universidad grancanaria cuenta «con 47 grados, lo que significa una oferta amplia y variada». «Es necesario establecer los puentes que ya existen, como hay entre la Formación Profesional y la Universidad, para así estudiar en la ULPGC al acabar la FP, según las necesidades de formación», agrega.

Junto al rector, también recorrieron las carpas e instalaciones de la IX muestra de Educación el alcalde, Francisco García, la concejala de Educación, Yaiza Pérez, y otras ediles. Francisco García aplaudió la relativa vuelta a la normalidad y que «aquí se puede conocer de forma directa la oferta educativa que hay en la ULPGC».