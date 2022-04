San Bartolomé de Tirajana no contará con un dispositivo especial de policías locales para cubrir la Semana Santa. Representantes de este cuerpo de seguridad aseguran que la declaración del Ayuntamiento sobre el plan de seguridad de estas fiestas son totalmente inciertas. «Los políticos están intentando vender una imagen que no es real. No van a disponer de 245 efectivos en la calle estos días, como han dicho recientemente», explica tajante Javier Sánchez, presidente del sindicato de trabajadores STAP y miembro de la Policía Local del municipio.

El representante sindical cree que desde la administración «han computado a todos los operarios que vayan a estar de servicio estos días, estén en el puesto que sean -desde administración hasta atención de violencia de género-, y los han multiplicado por los siete días. Es la única manera para que den esas cuentas», expresa indignado, pues manifiesta que «están intentando vender que todo está bien, pero esa no es la realidad; estamos doblando los turnos, pero los operarios son los que son». Mismos turnos Navarro explica que hasta ahora la Policía se ha organizado con cinco parejas de efectivos en cada turno -mañana, tarde, noche- para cubrir toda la localidad, desde El Pajar hasta Castillo del Romeral, pero no es suficiente. Concreto que solo hay actualmente disponibles 80 policías, aunque por tamaño y población San Bartolomé debería contar por lo menos con 200. «En esta Semana Santa vamos a hacer los mismos turnos que hemos estado haciendo hasta ahora, como mucho se incluirá una pareja más por turno», agrega. Cabe recordar que la institución local anunció que multiplicaría por cinco los efectivos de seguridad para los próximos siete días, en previsión del posible incremento de visitantes al municipio para disfrutar de las playas durante los días libres. Además de anunciar un incremento de policías locales, también informaron que patrullarían las calles un total de 400 policías nacionales y 50 bomberos. Asimismo, otros servicios como los de Limpieza y Playas también experimentarían un refuerzo.