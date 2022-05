Gran Canaria, al igual que Canarias, es un paraíso que no solo tiene las mejores playas de España y paisajes, tanto de costa como de montaña, que no tiene nada que envidiar a otros del territorio peninsular e incluso del resto del planeta. Los productos gastronómicos canarios traspasan cada vez más las fronteras isleñas para instalarse en los paladares de aquellos que no viven en las islas.

La última conquista de la gastronomía isleña ha sido la presentadora de televisión Cristina Pedroche. Y es que la madrileña ha caído rendida ante el queso de flor de Guía que probó en El Cortijo de Caideros como ha dejado constancia en sus redes sociales. Queso de Guía, un tesoro de Canarias En Gran Canaria para rodar la segunda edición de Love Island Este domingo llega al canal de Atresmedia Neox, experto en programación juvenil, la segunda edición del concurso Love Island España, presentado por Cristina Pedroche, que volverá a reunir en una villa canaria a un grupo de jóvenes solteros dispuestos a encontrar el amor, mientras conviven aislados del mundo exterior. A punto de embarcarse en la nueva edición de la versión española del reality, Pedroche defiende la misión lúdica de este tipo de programas, que han demostrado que incluso pueden crear parejas que sobreviven más allá de la televisión. Pese a que encontrar pareja es la clave del concurso en el que participan diez veinteañeros con cuerpos esculturales, Pedroche destaca lo importante de un amor que está hoy más de moda que nunca: el amor propio. «Estoy muy ilusionada y con muchísimas ganas de volver a Canarias. Este año incluso con más ganas, porque el año pasado no tenía la certeza de que me lo iba a pasar tan bien. La mecánica es la que es, pero hay muchas cosas de contenido nuevas, novedades que todavía no podemos contar hasta que no estén los isleños aislados, pero aquí va a haber mucho lío», adelantó la presentadora. Respecto al hecho de que hay parejas de la primera edición que siguen juntas, Pedroche señaló que siente orgullo, «saco pecho como si fueran mis niños». Apuntó que eso evidencia que el amor alcanzado entre las parejas era verdadero. «En la primera temporada pensaba, ¿será de verdad o no, estarán fingiendo? Y que un año y pico después sigan juntos es que el amor triunfa de verdad y que este tipo de formatos es maravilloso para pasártelo bien, para disfrutar, para reírte, pero también para encontrar el amor». Sobre la polémica de la pasada temporada de Love Island, por una presunta «cosificación» de los cuerpos, la presentadora apuntó que «este programa no va en función de un cuerpo. Creo que va enfocado en personas jóvenes que lo único que quieren es disfrutar y pasárselo bien. Aquí en Love Island todas las personas tienen su profesión o han estudiado.