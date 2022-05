Moya arranca esta semana con los actos festivos en honor a San Antonio de Padua, un programa se extiende desde el 3 hasta el 20 de junio. El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, el pregonero de las fiestas en honor a San Antonio de Padua, el diputado y ex alcalde Poli Suárez, y el párroco del municipio, Roberto Rivero, presentaron el pasado sábado en la Casa de la Cultura la programación que el Ayuntamiento del municipio norteño para celebrar estos festejos, que se extenderán desde este viernes 3 de junio hasta el lunes día 20. La lectura del pregón será la encargada de abrir el programa el viernes a partir de las 20:00 horas en el Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito.

El Consistorio moyense ha querido dedicar las fiestas a un colectivo cuya aportación cultural al municipio y a la isla de Gran Canaria es incalculable, el Cuadro Artístico Tomás Morales. Se trata de un grupo formado en los años 50 por entusiastas de la cultura, y «aunque muchos de ellos ya no se encuentran entre nosotros, su labor por crear, transmitir y fomentar la cultura, no solo entre los moyenses, no ha quedado en el olvido», explicó el alcalde moyense durante la presentación. En el acto estuvieron presente algunos miembros del Cuadro Artístico Tomás Morales en representación del grupo de personas que lo conformaba y que se presentó en 1956 en el Cine Guaires de Gáldar. El máximo edil también aprovechó un para agradecer a todos los moyenses su colaboración e implicación para que estas fiestas puedan celebrarse un año más.

Por su parte, Poli Suárez, recordó que «es todo un honor y una reponsabilidad” ser el encargado del pregón de las fiestas más populares del municipio en el que nació y creció, y en el que también ha sido alcalde. El pregonero adelantó también en el mismo acto que su intervención, con la que quedarán inauguradas el próximo viernes las fiestas, estará dedicada a todas aquellas personas que han hecho de los festejos «un referente popular» en la isla.