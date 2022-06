La fuente luminosa instalada en la gran plaza del centro comercial Mogán Mall ha sido este viernes por la noche el escenario de una de las peticiones de matrimonio más originales que se recuerdan en Gran Canaria: Junior Chaparro le ha pedido oficialmente a Mariaida Quevedo que se case con él bajo un espectáculo de luces y sonido que ha incluido la proyección a todo color y en formato gigante de imágenes del noviazgo de la pareja. Y ella, después de semejante despliegue tecnológico, no podía dar otra respuesta que no fuera un enorme 'sí quiero'.

Y como para no hacerlo, porque la pareja, él un paraguayo residente en San Fernando de Maspalomas y ella oriunda de Cercados de Espino, ya tiene fecha de boda para el próximo mes de febrero, pero la novia había asegurado que si llegaba la fecha y Junior no se lo había pedido oficialmente no se casaría. Y allá que fue Junio de la mano de la propiedad del centro comercial y de los dueños del restaurante Rinconcito Andaluz de Playa del Inglés, Christian Damas y Jennifer Pérez, organizadores de este evento.

Lograr que Mariaida no se percatase de nada no ha sido tarea fácil y para ello se ha necesitado a varias amigas como cómplices, ya que fueron ellas quienes la acercaron engañada hasta el centro comercial para ver el espectáculo de luces que cada noche ofrece la gigantesca fuente. Allí, tras el espectáculo de agua y luz, un grupo musical ofreció a todos los presentes un baile y posteriormente escogió a varias personas del público "al azar" para enseñarles algunos pasos. Y Mariaida, que fue una de las elegidas, cayó en el que probablemente sea el engaño más hermoso de su vida porque justo cuando se dispuso a practicar los ejercicios, la gran fuente empezó a proyectar imágenes de su vida con Junior.

La proyección llevaba además incorporada las palabras de su novio. "¡Hoy es un gran día para recordar! Hoy públicamente quiero proponerte un viaje hacia nuestro propósito, un mismo destino, una misma visión, un mismo enfoque...", expresó Junior a Mariaida, "quiero confesarte que te llevo muy dentro, dentro de mi pecho. Eres mi universo, veo las rosas pero no son tan hermosas como tus ojos que iluminan mi cielo, tu sonrisa preciosa que me cautiva todos los días y tu gran corazón me llena de amor y felicidad. Cada día me enamoras más por eso no puedo dejar pasar esta oportunidad para preguntarte...¿quieres ser mi esposa?"

"¡Sí!", gritó, para luego recibir un fuerte aplauso de todas las personas presentes en el acto.