La esterilización de gatos y perros callejeros, el primer paso para su control

La flora y fauna única de grancanaria hace frente a un veterano depredador introducido tras la conquista del archipiélago: el gato. Este animal, con una gran capacidad de crear poblaciones asilvestradas, es un problema para las administraciones públicas por diferentes causas. Desde la salubridad de las zonas urbanas hasta el daño que ocasionan a las especies animales y vegetales endémicas. Por esta razón, el Cabildo de Gran Canaria ha renovado el convenio con el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas para la ejecución del Programa de Gestión de Colonias Felinas Urbanas durante el año 2022 por un importe de 150.000 euros. Una iniciativa que el año pasado consiguió esterilizar a 800 gatos callejeros urbanos, mientras que en esta nueva edición esperan conseguir la esterilización de 1.300 de estos animales.

En la firma del convenio estuvieron presentes el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la consejera de Medio Ambiente, Inés Jiménez y el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios, Alejandro Suárez Pérez. Todos los asistentes incidieron en la urgencia de este proyecto que cuenta con la colaboración de cuarenta centros veterinarios y que incluirá formación específica para los gestores de las colonias, aquellas personas comprometidas con el cuidado de estos animales callejeros con el visto bueno del Ayuntamiento y que tienen ciertas obligaciones como alimentar a los animales o llevar un control con los datos básicos de los mismos.

La biodiversidad canaria no puede soportar tantos animales asilvestrados

Favorecer la adopción

Como novedad, este proyecto contempla la esterilización de perros callejeros que terminen en los Centros de Estancia Temporal de Animales (CETA), una medida que pretende favorecer su adopción. El convenio está enmarcado dentro del contexto del Pacto del Bienestar Animal firmado por el Cabildo de Gran Canaria y los 21 municipios para acabar con el abandono.

El proyecto también pretende conocer la magnitud real del problema, por ahora, han contabilizado 10.000 gatos en colonias registradas, sin embargo, el presidente del Colegio, Alejandro Suárez Pérez, considera que es solo "la punta del iceberg" porque aún quedan muchas agrupaciones de felinos sin registrar. Para conocer la realizad de la situación cuatro veterinarios peinarán los núcleos de asentamientos de gatos para reflejar el estado de los animales y conseguir un estimado del número real de felinos.

A pesar de que la esterilización es un procedimiento necesario, no es la solución definitiva, la consejera de Medio Ambiente, Inés Jiménez, asegura que es "solo un parche" de un problema que se debe resolver a largo plazo a través del control de las colonias por parte de sus dueños. El objetivo, por lo tanto, es que los dueños tengan a los animales en un espacio controlado para evitar su reproducción y propagación de enfermedades. El control de las colonias es el propósito para trabajar en la preservación de las especies canarias frente a depredadores foráneos como el gato. Alejandro Suárez Pérez asegura que "la biodiversidad canaria no puede soportar tantos animales asilvestrados" y advierte que la actual generación no vivirá la extinción de las especies autóctonas pero considera que si "seguimos a este ritmo muchas de las especies desaparecerán". Uno de los animales más afectado es el lagarto endémico de Gran Canaria, y que forma parte de la dieta del gato. En el caso de los asentamientos felinos cercanos a la costa preocupa especialmente las aves marinas que durante su migración hacen escala en la Isla, además del pinzón azul de Gran Canaria, una especie amenazada.

La particular orografía de la Isla también hace peligrar medios naturales protegidos. En muchos municipios la línea entre la zona rural y la urbana es ínfima por lo que estos animales pueden perjudicar espacios naturales. En estas ubicaciones está prohibida su presencia, por lo que tras la esterilización es necesaria una reubicación de la colonia para evitar la degradación del medio natural.

El Colegio Oficial de Veterinarios colaborará con los Ayuntamientos de los diferentes municipios para ofrecer asesoramiento en la elaboración de nuevas ordenanzas que regulen el tratamiento de estas colonias. Durante la anterior edición trabajaron con nueve municipios, este año, han aumentado la lista a quince localidades con las que trabajarán para controlar esta problemática. Los municipios más afectados son los del Sur de Gran Canaria, en especial, Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Además, en el convenio está contemplada la creación de una página web para favorecer la adopción de los animales y actividades de concienciación de bienestar animal que aporten las herramientas necesarias para educar la población y a los vecinos en el modo de actuar frente a colonias de felinos en zonas urbanas, así como con los gatos domésticos.