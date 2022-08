La uva más sana de Agüimes

En Agüimes se rinde culto al vino. La vendimia deja unas uvas de tanta calidad que por primera vez la bodega municipal Señorío de Agüimes anuncia que va a elaborar un blanco de barrica. La cosecha en la variedad blanca ha registrado un aumento de un 48%, y en la de tinta de un 17%.

A las cinco de la mañana empezó a recoger ayer Sebastián Ortega la cosecha de uva negra de la finca que tiene en Los Alberconcillos, en el margen del barranco de Guayadeque, en Agüimes. En unos 1.400 metros de terreno se distribuyen unas 400 viñas, casi todas en espaldera. “Hay que cogerlas a la fresca porque con este calor no se puede a otra hora”, explica, y ya a las nueve de la mañana hacia un pequeño descanso para desayunar y comenzar después a llevar la producción a la bodega municipal Señorío de Agüimes.

Junto al dato del incremento de producción, pues de los 300 kilos del pasado año, en esta vendimia ha recolectado unos 400 kilos, la referencia que más resalta es la calidad de la cosecha. “La uva este año ha venido muy sana”, destaca mientras muestra los cargados racimos que le han dado las viñas. Aunque en este caso, como en de toda la agricultura el exceso de humedad o de calor pueden jugar malas pasadas, este viticultor cuenta que la verdadera batalla es enfrentarse al oídio, conocido popularmente como blanquillo o cenicilla, una enfermedad endémica producida por un hongo contra el que hay que luchar a base de muchos cuidados. “Hay que dedicar mucho tiempo, mucha atención sobre todo cuando empieza a madurar para que el grano no se ponga blanco, y este año lo he tenido porque aunque me dedico a la hostelería como el hotel donde trabajo está en obras he podido estar más pendiente”, expone. Para Sebastián Ortega la viticultura comenzó como un entretenimiento, y una tarea que aprendió de su suegro, Manuel Trujillo, que se implicó en el proyecto municipal de recuperar los terrenos de viñas en el año 2000. “Con él aprendí mucho de la uva moscatel y al final he acabado haciéndome cargo de las viñas», cuenta. Con toda la variedad de tinta ya recogida, le queda aún en las viñas 150 kilos de tintilla, que espera recolectar en dos semanas.

Entre sus tierras y las de otros seis viticultores ayer se recolectaron unos 1.311 kilos de uva negra a los que si se suman esos 150 de tintilla se alcanzarán los 1.460 kilos frente a los 1.200 del pasado año, lo que supone un aumento del 17%. En el caso de la uva blanca, que se recogió la pasada semana, la producción ha aumentado un 48% al llegar a los 1.112 kilos entre ocho cosecheros.

La calidad de la uva blanca que han dado las viñas ha hecho que el responsable de la bodega municipal Señorío de Agüimes, Javier Ventura, haya decidido que se puede elaborar un blanco de barrica, según anunció la edil de Desarrollo Rural, Jéssica Santana.