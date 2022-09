El Ayuntamiento de Teror y la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas ponen en marcha esta semana la campaña Camino seguro a Teror. El Pino 2022, donde se ofrece un decálogo de recomendaciones a peregrinos que faciliten el desarrollo de la caminata hasta el santuario de la Virgen del Pino y, al mismo tiempo, aportando seguridad en las vías, tanto personal como de tráfico.

La campaña de divulgación de consejos, se incluye en el Plan de Seguridad de la Fiesta del Pino, y se difundirá a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Teror y Jefatura de tráfico en esta primera semana de septiembre.

Entre las recomendaciones que se hacen para «peregrinar a Teror de forma segura», se aconseja caminar siempre por las zonas de la calzada reservadas para peatones, y si se va en grupo, ir en fila. Con menores se aconseja que un adulto encabece y cierre el grupo.

Es importante utilizar elementos reflectantes en la vestimenta, como chaleco homologado, ropa clara, y similares. Llevar agua, bebidas isotónicas, calzado adecuado y gorra o pañuelo para evitar el sol. Evitar consumir bebidas alcohólicas o drogas. «Todo usuario de la vía está obligado a someterse a pruebas de detección si se vieran implicados en un accidente».

Si hay que cruzar la carretera, hacerlo por lugares con suficiente visibilidad, nunca en curvas ni cambios de rasante. Evitar las aglomeraciones en la calzada.

Quienes peregrinen en bicicleta, deben hacer uso del casco obligatorio en carreteras interurbanas, así como en vías urbanas para menores de 16 años. Los ciclistas deben circular en fila o como mucho en columnas de dos en dos. Las patinetas eléctricas no están permitidas en vías interurbanas.

En la campaña se incide en cuidar el medioambiente, no arrojando a la vía o sus inmediaciones objetos que puedan producir accidentes o incendios; y se pide depositar los envases en los contenedores correspondientes.

Hay que evitar llevar material susceptible de ocasionar daños como envases de vidrio, objetos punzantes, inflamables o pirotécnicos. Los días principales estarán prohibidos en el casco de Teror. Con esta campaña se trata de concienciar a la población de una peregrinación responsable, tanto con la seguridad personal, como de tráfico y medioambiental.

Fiesta infantil

Por otro lado, el programa de la del Pino ofrece este sábado 3 de septiembre actividades para los más pequeños de la familia, con una fiesta infantil que tendrá lugar desde las 11.30 a las 14.00 horas, en el recinto de aparcamientos de las oficinas municipales. La cita estará animada con actividades lúdicas, talleres de manualidad, espectáculo de Tortugas Ninja, animación de La Chiquipanda y ludoparque con toros mecánicos.

A las 21.00 horas da comienzo el Concierto del Pino con Natalia Lacunza, Marc Seguí, El Vega Life y DJ Abián Reyes, en la plaza de Sintes.

Además, el programa de la Fiesta del Pino ofrece para este domingo 4 de septiembre la feria de ganado El Pino 2022, que este año tendrá lugar en la zona recreativa de Los Granadillos, en el acceso principal al barrio de El Palmar, desde las 10.00 a las 15.00 horas, con múltiples actividades lúdicas dirigidas a toda la familia, como exhibiciones tradicionales de arado romano, trilla con caballos y vacas, trasquila y actuación musical, entre otras.

400 cabezas de ganado

El Ayuntamiento de Teror pone a disposición de la ciudadanía un servicio de transporte gratuito de ida y vuelta desde el Casco de Teror (con salida en el Muro Nuevo) a la feria, a partir de las 10 de la mañana, cada 20 minutos aproximadamente.

Por otra parte, los estacionamientos para la feria estarán disponibles en el acceso a la zona de Los Granadillos, un terreno colindante acondicionado para aparcar y en el cementerio municipal.

La feria del Pino, organizada por las áreas de Desarrollo Rural y Participación Ciudadana, acogerá un máximo de 400 cabezas de ganado, repartidas de la 150 de ganado bovino, 100 plazas de ganado caprino, 100 de ovino, y 50 plazas de equino. La recepción del ganado se realizará entre las 07.00 y las 10.00 horas.

La exposición de animales permanecerá abierta al público desde las 10.00 a las 15.00 horas, con exhibiciones tradicionales de arado romano, trilla con caballos y vacas, trasquila, actuación musical de la Parranda del Álamo y entrega de reconocimientos.

A las 13.00 horas se dará a conocer la relación de animales premiados.

El fin de semana se cierra con la bajada de la Virgen, que comenzará a las 19.00 horas en la basílica del Pino para finalizar con el concierto Show Must Go On de la Banda de Música de Teror, , dirigida por Óscar Sánchez Benítez, en la plaza de Sintes a partir de las 21.00 horas.