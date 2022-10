«Si la relación de pareja de una blanca y un negro no funciona no es por el color de piel»

Moha Gerehou, español, imparte este jueves el taller 'Cómo ser antirracista' en el Teatro Víctor Jara, en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Esta actividad está incluida en el III Encuentro Santa Lucía Antirrumores. El periodista y activista estuvo en SOS Racismo entre 2013 y 2019.

¿Qué ofrece en este taller ‘Cómo ser antirracista’?

Doy herramientas, claves y recomendaciones culturales, documentales y libros. Trabajamos en base a mi libro Qué hace un negro como tú en un sitio como éste, de 2021, en el que narro mi historia personal, un negro nacido en España, e historias de otros negros, y sobre cómo es y cómo funciona el racismo en España. Uno de los bloques de los libros es sobre las claves para ser antirracista. Tenemos que salir del discuro «no soy racista» y pasar a ser «antirracista». Hay que formarse y conocer. Por ejemplo, si la relación sentimental de una mujer blanca y un hombre negro no marcha bien, no es por el color de piel. Son personas. Hay que superar los estereotipos sobre las latinoamericanas, negros o gitanos. Llamo a la acción, a moverse. Es labor de todos. Mi fin es que salgan del taller con ganas de construir un mundo antirracista.

¿Es usted español?

Lo soy. Nací en Huesca en 1992. No soy un español que hace apología de la bandera, sino soy un español reivindicativo. También soy gambiano porque mi padre, Idrisa, que fue el primero que emigró a España sobre 1986; y mi madre, Isatu, son naturales de Gambia. No puedo negar una parte de mi identidad. Antes que gambiano me siento africano.

¿Qué sucedió cuando su padre le propuso ir a Gambia?

Tenía 9 años. Nunca había ido al país natal de ellos. No quería ir. Tenía esos prejuicios que existen aquí, muchos a través de los medios de comunicación, por los que piensas que África es sólo hambre y migración. Conocí otras realidades. Fue maravilloso ir.

¿Hay una representación real de los españoles en las instituciones, como el Congreso?

No. España es diversidad, y tenemos que reconocerlo y aceptarlo. En el Congreso de los diputados sólo hay un diputado negro de los 350, Luc André Diouf, por el PSOE de Las Palmas. En los medios de comunicación no hay apenas negros, magrebíes o asiáticos. Los gobiernos deben realizar más acciones para disminuir las desigualdades, y no seguir con el discurso de que viene el coco [VOX]

¿Qué puede decir sobre los jóvenes y el antirracismo?

He impartido charlas y actividades en institutos. Hay una parte que sabe mucho sobre feminismo, cambio climático y antirracismo. Sin embargo, VOX consiguió identificar su discurso como el de ser rebelde, que otros adolescentes abrazan. Y muchos creen acertado rebelarse contra el sistema, el feminismo, cuando realmente no es así, ya que el sistema es el machismo. Eso es peligroso. Hay que darles un conocimiento real de las realidades. Es un reto.