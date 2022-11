El Sureste de las sorpresas

La segunda jornada de la edición décimo octava de la Feria del Sureste, celebrada este sábado, se salda con el destartale del contador de personas, que suma desde que se inaugurara el viernes al mediodía más de 80.000 visitas, lo que augura para el gerente de la Mancomunidad de los municipios de Santa Lucía, Ingenio y Agüimes, Rafael Sánchez, una asistencia récord en torno a las 125.000 personas cuando se clausure este domingo.

Todo ellos sin incidencias, «con apenas cuatro atendidos por problemas de tensión en el hospitalito», con un tiempo de auténtica feria, a 24,6 grados centígrados en horas del mediodía, y una novelería relativa del aire del cien por cien. Porque si algo tiene la cita, es un repertorio para todos los gustos, agrupados en 150 expositores distribuidos en una fila india que abarca una extensión de kilómetro y medio.

El ingeniero ingeniense Lorenzo Pérez exporta la cochinilla más selecta a los cinco continentes

Entremedio saltaperican las parrandas con temas de la tierra, con La farola del mar en el hit-parade; las exhibiciones gastronómicas en vivo, con pescado fresco, sal de Tenefé y Vargas, salsas, aliños, quesos y aceite de la comarca; las propuestas para los más pequeños, con títeres en formato cancionero isleño; y hasta una discreta corrala con burros, vacas, terneros y ovejas para observar de primera mano de qué se está hablando en torno al sector primario, gran protagonista del encuentro entre productores y consumidores.

Un sector primario que, no obstante, siempre trata de buscar una vuelta de tuerca, un reseteo y un mirar con otros ojos al futuro, como el puntiagudo caso del ingeniero ingeniense Lorenzo Pérez, fundador de Canaturex, precursor de la Denominación de Origen Protegida para la cochinilla producida en Canaria, logro que ratifica la Unión Europea en 2016 convirtiendo al singular cultivo isleño en el primer tinte natural del mundo en ostentar la distinción.

Pérez, que tiene la cochinilla instalada en el hipotálamo por generaciones dedicadas al mimo de su cría y recolección, exhibe el galardón GHP Awards al mejor productor de Dactylopius coccus de Europa y ahora anda enfrascado en la aprobación de la Norma Técnica para lograr el codiciado Sello Ecológico.

Con estos mimbres, Lorenzo Pérez destina su reducida pero exquisita producción, de apenas 400 kilos al año, a distribuirla en los más selectos artesanos y marcas de los cinco continentes, desde su hectárea con poco más de 5.000 tuneras de Ingenio, con clientes de la talla de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara.

Pero el ingeniero, de 43 años, tiene una espinita clavada, y no de tuno, sino de un entorno que no termina de entender la importancia y potencial de la cochinilla de las islas, un cultivo que, según señala, no consume agua, no tiene competencia en ningún otro lugar de Europa, «con lo cual no tenemos competidores», donde no existe en el planeta otra producción con D. O. «y resulta que la industria local la trae de Perú».

Anabel Calderín ha convertido su huerto y corral en la primera granja escuela de Agüimes

Un asunto que no es baladí, ya que los refrescos, los helados, la repostería, y hasta los chorizos y el salami, llevan cochinilla. Pero es que, ya puesto, la llevan hasta las obras de Van Goth, de Tintoretto, de Velázquez, Murillo, Goya, «todos ellos pintaban con carmesí», por lo que suma un potencial «para el agroturismo, un atractivo para contar a nuestros visitantes, porque está claro que la cochinilla no es un simple tomate».

Esto por la banda de Ingenio, que por la de Agüimes destella la trabajadora social Anabel Calderín, que hace alquimia con una granja, La Jaira de Ana, que puso a carburar justo en pandemia, tras diez años desarrollando un proyecto que se ha convertido en la primera granja escuela de la localidad, en la que ofrece talleres, actividades con los niños, visitas de colegios, encuentros con colectivos, incluso celebraciones o reuniones de empresas donde se conoce el día a día del cuidado de los animales y el huerto.

Entre ‘Calufa’ y ‘Belingo’

Anabel propone un menú que incluye todo un día en la granja, haciendo protagonista del cuidado de los animales a los niños con distintas actividades; el apadrinamiento de una jaira o un baifo; o catas y degustaciones de los productos locales, todo ello bajo la premisa de una «economía colaborativa y cíclica, con responsabilidad, humildad y respeto por la naturaleza», todo ello fruto del asesoramiento y apoyo de entidades como la Fundación Universitaria de Las Palmas y de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.

En definitiva, una oportunidad inexcusable para conocer a personalidades como Calufa, Bartolo, Carmita, Alcancía o Belingo, algunos de los machos, cabras y jairas del lugar, sin menoscabo de Yeray y Chocolate, sendos burros que reinan en las dos hectáreas de este paraíso situado entre Temisas y Guayadeque.

Carmen de la Nuez Hernández ofrece desde Santa Lucía las especias más exóticas del planeta

Y por la banda de Santa Lucía, la carpa a reventar de Carmen de la Nuez Hernández, de la tienda Las especias de Carmen, y del cómo en 14 años de trabajo lo que comienza con hierba de la tierra, como el orégano, el romero, la salvia, el cilantro, la mejorana, los cebollinos, la pimienta de la puta la madre y la albahaca se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en un escaparate de las mejores y más caras especias del mundo, como se refleja en un bote de cardomomo con un tesoro en su interior de casi once euros los cien gramos, que por algo fueron las especias precisamente las que detonaron la primera vuelta al mundo de Elcano y coetáneos.

La cola para hacerse con algunos de las joyas en grano y molido de Carmen de la Nuez era tan consistente como el volumen y cantidad de las muestras, con exóticas exquisiteces llegadas de todo el planeta, como el Za’atar un mixturado que parte de una hierba aromática de la familia del orégano, que también da nombre a un mixturado de zumaque, tomillo y semillas de sésamo tostadas y que reina en los platos de Israel, Siria, Líbano, Turquía y Palestina.

«Muy rica, para las pastas, los arroces o los pescados», atina a explicar De la Nuez Hernández sin descuidar a la clientela.