Los turoperadores se muestran optimistas con las reservas para verano

Los principales turoperadores europeos son optimistas con las reservas hacia Canarias para la próxima temporada de verano después de una temporada de invierno, que apenas acaba de iniciarse, que presenta en términos generales expectativas muy positivas para el sector turístico en general y de las Islas Canarias en particular. Eso sí, han hecho un llamamiento a la «calma» porque, aunque son conscientes de que el negocio turístico de la temporada estival llegará, en esta ocasión lo hará un poco más tarde porque entre los cambios de hábitos de los turistas tras la pandemia se encuentra un período de reserva más corto, de dos a seis semanas y no de seis meses como ocurría en la etapa prepandémica. Así lo reconocieron este jueves Ralph Schiller, CEO del turoperador alemán FTI Group, Samia Benslimane, CEO y copropietaria del turoperador francés Thalasso Nº 1 y Magnus Wikner , CEO del turoperador escandinavo Nordic Leisure Travel Group durante la celebración del X Foro Internacional de Turismo de Maspalomas. En la mesa titulada ‘La promoción de un destino a través de los turoperadores’, moderada por Nicolás Villalobos, director general de Be Cordial Hotels & Resorts, abordaron la situación de la temporada de invierno y verano y los cambios en los patrones de consumo de los residentes en los países emisores.

Y aunque son positivos, remarcan que todo dependerá de cómo evolucione la inestabilidad económica provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El CEO del turoperador alemán FTI Group, Ralph Schiller, sostuvo que si bien el verano de 2022 fue «mejor» que el de 2019, el invierno está siendo complicado porque sus reservas han caído hasta un 40%. No obstante, prevé revertir la situación para el próximo verano. «Esperamos mejores cifras a pesar de la incertidumbre» económica, dijo, «y deberemos mantener la calma porque habrá negocio pero las reservas se hacen con menos antelación». El mercado francés hacia Canarias ha crecido un 20% respecto a 2019 gracias a los jóvenes Por su parte, el empresario escandinavo Magnus Wikner anuncia para este invierno una cifra de reservas similar a las de 2019 y el aumento de los volúmenes para el verano de 2023. Y todo ello, explicó, después de que la cifra de visitantes escandinavos haya caído en 2022 como consecuencia de que la aerolínea SAShaya atravesado una situación complicada y por las fuertes restricciones sanitarias en Noruega y Finlandia. Consultado por la salida del turoperador de Lanzarote y Fuerteventura, Wikner sostuvo que su compromiso con Canarias es absoluto pero ha centrado su negocio en Gran Canaria y Tenerife aunque «deberíamos seguir trabajando para volver a esos destinos». Por último, la empresaria francesa Samia Benslimane, sostuvo que su compañía ha recuperado en 2022 las cifras prepandémicas y prevé que se superen en 2023. El mercado francés ha crecido un 20% respecto a 2019, dijo, gracias a los jóvenes que durante la pandemia decidieron viajar a las islas y las dieron a conocer a través de las redes sociales, lo que conllevó un aumento por el interés de los franceses, sobre todo por islas como Lanzarote y Fuerteventura, aunque anunció que trabajará en precios competitivos para ofrecer el destino de la isla de Gran Canaria. Agencias de viajes La décima edición del Foro Internacional deTurismo de Maspalomas acogió también una conferencia magistral impartida por Thomas Bösl, director general RTK Group, la mayor asociación de agencias de viajes de Alemania, con 5.741 integrantes en el país y más de 8.000 en toda Europa, quien habló sobre la temporada de invierno de este importante mercado emisor. Bösl explicó que un destino «de calidad y auténtico» como Canarias va a estar «muy demandado», sobre todo por aquellos clientes que buscan un destino seguro, y lo harán cada vez más con paquetes de viajes organizados. Para el invierno, el crecimiento de las reservas para Canarias supera el 50% en todas las islas respecto a 2021, encabezado por La Palma con un crecimiento del 138% tras la crisis volcánica -de hecho el presidente palmero, Mariano Hernández, agradeció el apoyo del sector-, seguido de Tenerife con un 73,40%; Gran Canaria en un 71%, La Gomera con un 68,75%; Lanzarote con un 63,12% y Fuerteventura con un 50,81%. Tendencias del sector Durante el foro, el consejero deTurismo de GranCanaria, Carlos Álamo, la jefa de unidad de la Agencia Ejecutiva para las Pymes turísticas de la Comisión Europea, Natalia Martínez Páramo, y la directora de Turismo de Portugal en España, María de Lurdes Vale, debatieron sobre las tendencias del sector en una mesa redonda moderada por Pere Granados, alcalde de Salou. Álamo departió sobre el trabajo de la Administración para adaptarse a las nuevas tendencias del sector y explicó que Turismo de Gran Canaria ha trabajado con los operadores turísticos para diversificar la oferta del destino. «Gran Canaria ha sabido hacer los deberes para poner en valor su oferta paralela al sol y playa y eso ha permitido elevar el gasto del turista un 30% respecto al 2019», sostuvo, «con menos turistas se consiguen más ingresos». «La estrategia de GranCanaria es apostar por la sostenibilidad, la digitalización y viajes más personalizados»», añadió. Por su parte, María de Lurdes Vale explicó que «la gran tendencia del turismo es ser productivo, participativo y tener compasión», pues los turistas buscan viajar y disfrutar. «Durante la pandemia nos han colocado delante de un espejo que nos ha mostrado nuestras fragilidades: la ansiedad por la libertad y la conexión virtual, y eso nos hizo poner a prueba nuestra fortaleza», apuntó. Pissarides anima a impulsar las nuevas tecnologías sin destruir la mano de obra humana Por último, Natalia Martínez Páramo explicó que aunque la UEno tiene una política turística común, la Comisión Europea sí trabaja para coordinar las políticas de los estados miembro en un sector que emplea a 23 millones de personas y supone el 10% del PIB comunitario. «Desde hace 10 años, la CE invierte en un turismo sostenible en contraposición al turismo de masas con iniciativas como ampliar la temporada turística para no viajar todos al mismo tiempo y facilitar la transición económica y digital apoyando a las pymes con soluciones innovadoras». Martínez explicó también que la Comisión ha lanzado una convocatoria con 20,5 millones de euros dedicada a financiar 50 proyectos para llevar a cabo la doble transición: sostenible y digital. Por el foro pasó también Christopher Pissarides, premio Nobel de Economía 2010, experto en futuro del trabajo y el impacto de la tecnología en el mercado laboral, quien si bien reconoció la necesaria labor de las nuevas tecnologías en los procesos productivos para mejorar la vida de los trabajadores, ésta no pueden sustituir la mano de obra humana. «Hay que usar las tecnologías para usar vías alternativas a la producción, pero de forma inteligente y no para destruir empleos», sostuvo. Para mejorar la vida de los trabajadores, dijo, es importante crear un ambiente de trabajo que los mantenga motivados, que sientan que la empresa los involucra en la toma de decisiones y que se preocupa por su bienestar psicológico. «Deben tener un salario justo, un trato igualitario, recibir asistencia médica y facilidad para conciliar su vida laboral y personal», añadió Pissarides, quien animó a los jefes a mantener una relación fluida con los empleados para no enrarecer el ambiente de trabajo. Por todo ello, el Nobel insta a los empresarios a crear unas condiciones laborales óptimas para atraer a los trabajadores, sobre todo en el sector de la hostelería, tan en entredicho en los últimos meses. El décimo foro de turismo fue inaugurado por la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, quien destacó el trabajo del programa Maspalomas Smart Destination para transformar en municipio en un destino inteligente. Narváez estuvo acompañada por el presidente insular, Antonio Morales, quien abogó por actualizar del modelo turístico de Gran Canaria para frenar la masificación, y por la consejera regional de Turismo, Yaiza Castilla, quien destacó la «capacidad de resistencia» del turismo canario y la apuesta de los empresarios por renovar sus complejos durante el cero turístico. En la inauguración también participaron Luis Serra, rector de la ULPGC, Juan Manuel Benítez del Rosario, presidente del comité organizador del foro de turismo, y un representante de la Universidad de Agadir.