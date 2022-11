Hay quien dice que la música salva vidas, y los hay quienes aseguran que los niños son capaces de alegrar un poco el corazón. Hay otros, como es el caso particular de Leonard Cohen (poeta y cantautor) que se han atrevido a asegurar que : "La música es la vida emocional de la mayoría de la gente". Y luego, entre otros muchos, los hay quienes dedican su vida a defender a las Fuerzas Armadas, pero con un espacio reservado a la música, como es el caso de la Banda de guerra número uno de la Brigada Canaria. ¿Y qué pasa cuando música, niños y ejército se unen? Que aparecen instantes para recordar, o al menos así lo tienen claro en el colegio público José Sánchez Sánchez y todos sus alumnos.

Bajo el manto verde de las montañas de Agaete, en un rincón un tanto escondido del municipio, se encuentra este colegio, que intenta transmitir a los niños la importancia de la educación de una forma en la que el disfrute y las experiencias vividas les sirvan de ejemplo para un futuro. Es por este motivo por el que no dejaron pasar la oportunidad de festejar junto a padres y alumnos el Día Internacional de la Música, que se celebra el 22 de noviembre en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos y poetas. Con la ayuda del Ayuntamiento de Agaete, la Banda de Música del Ejército de Tierra ofreció a los más pequeños alguno de los temas clásicos de las tropas junto a un repertorio de canciones, en el que destacó la ya famosa melodía correspondiente a la Banda de Agaete, algo que hizo vibrar a todos los presentes y en particular a los más pequeños, que se mostraron entusiasmados ante la iniciativa del colegio.

El Cabo Primero Hernández, a la cabeza en esta Banda y como portavoz del grupo, aseguró que representar a las Fuerzas Armadas, realzar los actos militares y en este caso, los educativos, es algo que les enorgullece: "Para nosotros relacionarnos con la población civil y con los niños es de agradecer. Nosotros somos medio militares, medio músicos, porque hacemos las funciones que nos requieren en el cuerpo y cada vez que podemos nos dejan venir a ensayar con nuestra unidad de música. Nos gusta mucho, nos apasiona la música y esto lo compartimos a la misma vez con nuestro deber de defender a las Fuerzas Armadas". Un repertorio que, aunque aseguraron no haber podido ensayar todo lo que hubiesen querido, se hicieron notar y llenaron de ritmo las instalaciones del centro, sorprendiendo a una de las docentes que cumplía años, tocando el 'cumpleaños feliz'.

"La música es algo que siempre te alegra aunque estés triste"

Los niños del centro educativo también quisieron mostrar su lado más musical, como es el caso de uno de los alumnos de primero, que a la hora de decidir cuál es su canción favorita lo tiene claro: "La Rama". Una melodía que además pudo disfrutar en directo durante este acto y que él mismo describe como un momento "super guay", asegurando que "Cuando la tocaron los militares me puse muy contento. Cuando escucho música en general me pongo contento". Sin embargo, no todos comparten los mismos gustos musicales, y si no que le pregunten a algunos de los alumnos de quinto de primaria, que a pesar de que les gusta la música de todo tipo, disfrutan especialmente con la cumbia, un ritmo musical tradicional del Caribe colombiano: " La música para mi es algo que relaja y que te hace sentir bien. La música es algo que siempre te alegra aunque estés triste".

Antes de que esta experiencia llegara a su fin, el director del colegio, Domingo Pérez Flores, quiso regalarle a sus alumnos una reflexión en la que animaba a todos a seguir las directrices de la Banda del Ejército de Tierra, cambiando los instrumentos de guerra por los musicales. Convirtiendo los conflictos en paz y enseñando a los presentes la importancia de educar desde la razón y con la música de por medio. De este modo, el centro educativo José Sánchez Sánchez, junto a sus invitados, despidieron por todo lo alto y hasta el próximo año el Día Internacional de la Música.