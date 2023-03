David Rapisarda: «La fusión nuclear es la energía del futuro; no genera residuos»

¿Es imprescindible la energía nuclear?

A día de hoy a nivel europeo el 70 % de la energía que consumimos viene de combustibles fósiles. La energía de fisión no termina de tener la aceptación que queremos por diferentes motivos, entre otros porque produce residuos de alta activación y la fusión nuclear ofrece una alternativa. No genera residuos, el único que genera es helio, que es un gas, y el combustible que utilizamos es hidrógeno. Es la energía del futuro.

¿Cree que con el tiempo la energía nuclear va a sustituir a las energías renovables?

No. Lo que queremos es entrar en el mix energético. Las renovables tienen que tener un papel muy grande, cada vez más, pero las renovables por si solas no pueden abastecer la necesidad energética mundial. Dependen de factores externos. Necesitan sistemas de almacenamiento de energía que no tenemos, las renovables no funcionan las 24 horas y siete días a la semana. La energía renovable es una buena solución pero no a gran escala. Para la industria necesitamos otras fuentes de energía y de lo que hemos tirado hasta ahora es del petróleo, del gas, del carbón y de la energía de fisión.

¿Es limpia la energía nuclear?

Es limpia en el sentido de que no emite CO2 al ambiente, no tenemos problema para procesar el combustible y es limpia, si. Todas las energías tienen sus pros y sus contras y todas dejan residuos, ya sea por las palas de los molinos o con los paneles solares. La parte buena de la fusión es que nos autoabastecernos del combustible y estamos utilizándolo todo el rato.

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la energía de fusión nuclear?

Las ventajas es que con muy poquito combustible se saca mucha energía. Por ejemplo, para obtener la misma cantidad de energía necesitamos mil kilos de combustible para fusión, que es lo equivalente a once millones de barriles de petróleo. En cuanto a los inconvenientes, necesitamos temperaturas muy elevadas, más que las del centro del sol y eso nos implica tener unos materiales que rodean a nuestro combustible apropiados y actualmente no los tenemos, aunque estamos trabajando en esos materiales. En España estamos construyendo una instalación en Granada para el testeo de esos materiales.

¿Cuál es el principal reto y la principal oportunidad de la fusión nuclear?

El principal reto es avanzar en la tecnología de los materiales y en el cual España tiene un papel muy privilegiado porque la instalación internacional en la que se van a probar esos materiales va a estar aquí. La oportunidad es que es una energía limpia y libre de CO2. No vamos a producir gases de efecto invernadero y con muy poquito combustible y las reservas que hay en la tierra, elementos ligeros como el hidrógeno o el litio tenemos para miles y miles de años.

¿Cree que con el tiempo, Canarias podría tener una central nuclear?

En el futuro, las centrales de fusión nuclear van a ser grandes. Ahora mismo necesitamos plasmas muy grandes y máquinas de diez metros de altura por ejemplo. Si lo comparamos con una central térmica estamos igual, pero no va a hacer falta poner centrales de fusión en todos los puntos del planeta. Igual que ahora tenemos centrales térmicas repartidas por toda la geografía. Canarias es especial porque es un sitio pequeño donde no hay una grandísima industria y no tiene esa necesidad de energía como podría tener la península. Entonces aquí el modelo de ecoisla que se está proponiendo y que me gusta mucho es suficiente para autoabastecer Canarias. Si hubiera una industria muy potente ahí si necesitaríamos energía y sería interesante, pero donde no sea necesario y se pueda tirar por las renovables, mejor tirar por las renovables.

¿Está el mundo ahora mismo en riesgo de una guerra nuclear?

No lo sé y no contesto. Esa pregunta escapa de mis competencias.